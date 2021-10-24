Лидером в этом рейтинге оказались Рыбы.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые идеально подходят для долгосрочных отношений. С ними можно хоть на край света, так как они преданны и всегда готовы подставить свое плечо.

Рыбы

Мечтательные и добрые Рыбы занимают почетное первом место в этом списке. С ними вы можете испытать искреннюю и неподдельную любовь. Она не будет слишком страстной и бурной, но зато у вас будет много нежности, ласки и заботы. Более того, они очень чувствительные, поэтому тонко чувствуют своего партнера. Они с легкостью улавливают чужое настроение и всегда могут поддержать.

Стрелец

Стрельцы понимают, что в реальной жизни не бывает все слишком гладко. Поэтому они всегда готовы прийти на помощь, что бы не случилось. В отношениях они всегда будут лидерами, так как знают, что нельзя давать слабину. Стрельцы ставят перед собой высокие цели и постоянно их достигают. Но для них очень важна мотивация.

Козерог

Читайте такжеТри знака Зодиака ждут судьбоносные перемены в ноябре 2021 - Павел ГлобаЭто упрямый знак Зодиака, который чаще всего гнет свою линию. Но при этом он очень надежный, открытый и всегда будет рядом, когда вы в этом будете нуждаться. Но для начала нужно добиться их доверия, чтобы они смогли открыть вам свое сердце. Только так вы сможете построить долгие и крепкие отношения.

Напомним, ранее астрологи рассказали, что на взаимоотношения между людьми влияет не только их знак Зодиака, но и сама Стихия. У некоторых пар очень сильная кармическая связь, поэтому их любовь может быть долговечной.

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Автор: Диана Могилевич