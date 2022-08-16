Эксперт отметила, что курс доллара будет "прыгать".

Таролог и экстрасенс Людмила Хомутовская сделала расклад на картах Таро и определила, будет ли доллар по 50 гривень.

Эксперты выпали карты "Башня" и "Дьявол". Они говорят о том, что курс доллара будет "прыгать".

"Он будет то подниматься, то опускаться. Но доллар до 50 гривень сейчас точно не дойдет", - сказала таролог на YouTube-канале "Мой мир".

Хомутовская добавила, что осенью курс доллара таки может подняться, но позже снова упадет. Аналогичная ситуация будет и зимой.

"Карта "Королева мечей" говорит о том, что курс поднимется, а потом "четверка пентаклей" говорит, что его удержат и он упадет", - уточнила эксперт.

Таролог отметила и то, что на данный момент лучше хранить свои сбережения именно в долларах.

Напомним, ранее таролог назвала города, на которые оккупанты сбросят десятки бомб до конца августа. Некоторые украинские города могут сильно пострадать.

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