Весам придется прощаться с прошлым, расставание может быть болезненным.

13 ноября карты Таро предсказывают одиночество для Тельцов и приятные моменты для Раков. Для кого-то этот день будет непростым и грустным, а кто-то сможет насладиться всеми радостями жизни.

Овен

Овны встретят человека, который даст дельный совет. Прислушивайтесь к тому, что услышите. В этот день вы получите немало знаков судьбы, не игнорируйте их.

Телец

Тельцы проведут 13 ноября в одиночестве. Однако это не будет "изгнанием", вам просто нужно отдохнуть и набраться сил. Насладитесь отдыхом.

Видео дня

Близнецы

Близнецов ждет день крайностей, вас будто бы "подвесят вверх ногами". Это поможет вам понять, что не стоит плыть по течению и слепо верить в чудо.

Рак

Ракам 13 ноября повезет получить повышение на работе или же приглашение на свидание. Этот день станет для вас незабываемым, приключения принесут лишь положительные эмоции.

Лев

Львам звезды советуют провести день дома и разделить свой отдых с родными. В этот день вы получите поводы для радости, возможно, вам повезет завести новые знакомства и даже встретить любовь.

Дева

А вот Девам звезды готовят "экзамен на прочность". Не спешите, проведите день в раздумьях и не теряйте веру в лучшее.

Весы

Весам придется прощаться с прошлым, расставание может быть болезненным. Но не отчаивайтесь, после этого в вашей жизни начнется полоса везения.

Скорпион

Скорпионам 13 ноября стоит сохранять нейтралитет и не переживать из-за того, что какое-то решение дается слишком сложно. В этот день вам нужно детально все обдумать и пересмотреть свои цели.

Стрелец

Стрельцам звезды сулят победы, наконец-то полоса неудач в вашей жизни закончится. Однако не стоит зазнаваться, помните о том, кто был рядом с вами в момент неудач.

Козерог

Козерогам 13 ноября повезет в любви, вас ждет приятный флирт. Рискните проявить первый шаг, в этот день звезды будут благосклонны.

Водолей

Водолеев ждут страдания и огорчения. В этот день вы потеряете почву под ногами и будете сильно разочарованы. Звезды советуют Водолеям готовиться к грусти.

Рыбы

А вот Рыбам 13 ноября предстоит взять на себя ответственность за других людей. Не бойтесь помогать окружающим, ведь они нуждаются в вашей помощи.

Напомним, ранее астрологи назвали знаки Зодиака, которым грозят ссоры с любимыми и расставания.

Вас также могут заинтересовать новости: