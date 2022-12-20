Близнецам карты Таро сулят бытовые проблемы.

В среду, 21 декабря, Ракам повезет по всем фронтам. А вот Козероги столкнутся с массой неприятностей, судьба готовит им непростое испытание. Что карты Таро сулят на среду другим знакам Зодиака - читайте ниже.

Овен

21 декабря Овнам придется задуматься о будущем. Планируйте свои дела и отдых заранее, так вы сможете избежать накладок и лишних хлопот.

Телец

В среду Тельцам стоит избегать конфликтов. Вы пытались плести интриги, но все ваши планы обречены на провал. Будьте честны с собой и с окружающими.

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Близнецы

Близнецам карты Таро сулят бытовые проблемы. Возможно, вам придется начать ремонт или срочно чинить что-то из мебели. Не откладывайте эти дела на потом и решайте все вопросы сразу же, не тяните время.

Рак

Раков ждет небывалое счастье. Вы будете купаться в похвале и радоваться победам. Карты Таро советуют Ракам разделить приятные моменты с друзьями и не хвастаться успехами перед незнакомцами.

Лев

Карты Таро сулят Львам приятные эмоции. Вы получите неожиданный сюрприз или же вас порадуют хорошими новостями. День пройдет без проблем и неприятностей.

Дева

Дев ждет путешествие. Возможно, вас пригласят на прогулку за городом или же вам придется отправиться куда-то по делам. Не отказывайтесь от возможности на время сменить обстановку.

Весы

В среду Весы окажутся на распутье. Вам придется сделать непростой выбор. Весам стоит серьезно отнестись к каждому своему решению.

Скорпион

Скорпионов ждут перемены. Карты Таро сулят вам позитивные новости и удачные совпадения обстоятельств. В этот день Скорпионы могут поменять не только свой привычный ритм жизни, можно ограничиться малым - смените прическу.

Стрелец

Стрельцы получат вознаграждение за испытания, которые им пришлось пережить ранее. Вы сможете отдохнуть и расслабиться, этот день не принесет никаких бед.

Козерог

Трудный день ждет Козерогов. На вас резко свалятся проблемы, камни в виде неприятностей будут будто бы сыпаться с неба. Судьба приготовила вам немало испытаний, найдите в себе силы и перенесите их с достоинством.

Водолей

Карты Таро советуют Водолеям испытать свою удачу. Вы можете сорвать джекпот и достичь успехов в новых начинаниях.

Рыбы

В среду Рыбы встретятся с друзьями и насладятся отдыхом. Однако не стоит забывать о важных делах, начало дня стоит посвятить работе, а уже вечером вы можете расслабиться с чистой совестью.

Напомним, ранее экстрасенс назвал самый опасный день недели и предсказал перемены на фронте.

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