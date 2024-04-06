По словам эксперта, все закончится после солнечного затмения.

Астролог Алакх Ниранжан дал ошеломительный прогноз по войне, который точно поднимет боевой дух украинцев и вселит веру во все лучшее.

По словам эксперта, 8 апреля начнется солнечное затмение, а через какое-то время после его окончания украинцы узнают о победе над российской агрессией.

На YouTube-канале "Мой мир" он сказал, что после окончания солнечного затмения должно пройти полгода. Тогда война в Украине и должна закончиться.

"В любое солнечное затмение, например, хорошо завершать дела. Конкретно затмение 8 апреля, особенно подталкивает завершать то, что было начато ранее. И, фактически, это означает, кстати с точки зрения войны, что она должна закончиться в ближайшие полгода после затмения", - заявил астролог.

Таким образом получается, что полномасштабное российское вторжения и обстрелы городов должны закончиться 8 октября 2024 года.

Напомним, ранее астрологи ответили, будет ли ядерная война в Украине.

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