По словам Яны Тимощук, это произойдет уже в сентябре.

Астролог Яна Тимощук рассказала, что в сентябре будет зеркальная дата, которая станет поворотной для Украины. По ее словам, именно в этот день ситуация может круто измениться.

Так, в интервью УНИАН она рассказала, что зеркальная дата 9.09.2023 при сложении дает карту Таро "Колесница".

"Это движение вперед, ускорение на фронте, коренной перелом, который поменяет ситуацию в корне. Энергии на стороне Украины", - говорит Тимощук.

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15 сентября, продолжила эксперт, будет новолуние, которое запустит новые процессы в мировом порядке.

"Все стороны определятся в поддержке или наоборот, что касается Украины", - добавила Яна.

Однако, как говорит Тимощук, не стоит расчитывать на то, что на войну в Украине повлияет государственный переворот в России.

"Переворота в РФ не будет, можно расчитывать лишь на локальные разногласия в элитах", - подытожила эксперт.

Напомним, ранее астролог ошеломила прогнозом по окончанию войны в Украине.

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