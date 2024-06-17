Астролог назвал месяц и год, когда Украина победит в войне

Влад Росс дал новый прогноз по окончанию войны в Украине.

Когда закончится война в Украине? Этот вопрос интересует всех украинцев - и тех, кто остался жить в условиях войны, и тех, кто уехал за границу ради своей безопасности, но хочет вернуться домой.

В течении более двух лет было много разных прогнозов от "небесных светил", и каждый раз украинцы верят в то, что вот-вот и все закончится.

Астролог Влад Росс дал новый прогноз относительно войны в Украине. Его слова обнадеживают.

Эксперт считает, что активные боевые действия в нашей стране могут завершиться уже в ноябре-декабре.

По его словам, ретроградный Марс и визит президента Украины Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию принесут свои плоды.

"Возможно, в Российской Федерации уже не будет двойника Путина, он будет уничтожен, и мы будем стремиться к тому, чтобы закончить этот конфликт на условиях того, что все области Украины отходят в состав нашей страны", - сказал Росс.

Что касается незаконно аннексированного Крыма, то астролог убежден, что о его возвращении мы сможет говорить через 3-5 лет.

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