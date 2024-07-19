Второе полнолуние лета 2024 наступит в воскресенье, 21 июля.

В ближайшее воскресенье нас ждет второе полнолуние лета. Оно так же, как и в июне, пройдет в знаке Козерога, но на этот раз поставит перед нами другие задачи. Когда можно будет наблюдать полную Луну, которую называют Грозовой, чего избегать в это время, а каким вопросам, наоборот, стоит уделить внимание - рассказываем в материале.

Что такое Грозовая Луна

Июльское полнолуние, как и все полнолуния в году, в разных культурах имеет свое название. К примеру, его часто называют Громовая или Грозовая Луна - это потому, что в этом месяце бывает много гроз. Еще одно название - Луна середины лета, а американцы на Аляске прозвали ее Луна Лосося, так как в это время идет нерест лосося.

Часто полную Луну в июле называют Оленья - такое название ей дали коренные американцы - в это время года молодые самцы оленей отращивают новые рога. Вот еще несколько названий этого полнолуния:

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у китайцев - Луна Голодных Духов;

у кельтов - Луна Востребования;

у викканов - Луна Меда;

у чероки - Луна Спелой Кукурузы.

В Южном полушарии сейчас холодное время года, поэтому названия у Луны – Волчья, Старая и Ледяная.

Когда наблюдать полнолуние в июле 2024

Второе летнее полнолуние наступит 21 июля в 13:17 по киевскому времени (10:17 GMT).

Лунный диск будет выглядеть полным за день до и день после момента полнолуния и освещен на 98%.

В это время спутник Земли будет очень близко к горизонту, поэтому визуально будет казаться болше, чем есть на самом деле. Это явление еще называют "иллюзия Луны". Кроме этого, Луна в момент полнолуния может поменять свой оттенок и стать оранжевой, розовой или красной - так как она висит низко, то свет, который она отражает проходит через широкий слой воздуха, и получается такой эффект.

Что принесет июльская Луна в Козероге

Луна в момент полнолуния будет находиться в созвездии Козерога - как и в июне. Поэтому, по словам астрологов, опять могут стать актуальными старые проблемы.

Но в июне нужно было разобраться в происходящем, а сейчас - убрать из жизни то, что мешает или может навредить.

Причем, чтобы что-то поменять, нужны будут конкретные решения, иначе можно еще надолго увязнуть там, где вы находитесь сейчас. Магия этого полнолуния - чтобы построить новый мир, старый должен рухнуть.

Солнце в момент полнолуния будет находиться в знаке Рака, поэтому наибольшее воздействие Луна окажет на знаки Зодиака, у которых личная планета в гороскопе - это Солнце, Луна, Меркурий, Марс или Венера.

Что можно и что нельзя делать в полнолуние в июле 2024 - советы астрологов

Во время полнолуния нужно быть готовым к проявлениям разного рода эмоций и спонтанным поступкам. Есть риск поссориться на ровном месте, поэтому нужно стремиться к сохранению гармонии во взаимоотношениях. Не можете согласиться - идите на компромисс, этот совет особенно актуален для романтических отношений.

Что нельзя делать в полнолуние еще:

принимать судьбоносные решения;

переутомляться, брать работу сверх нормы;

заключать крупные финансовые сделки и делать инвестиции, брать и давать в долг;

назначать какие-либо медицинские манипуляции - обостряются хронические болезни, ухудшается свертываемость крови и снижается способность тканей к регенерации.

Не рекомендуется отправляться в дальние поездки - есть вероятность непредвиденных обстоятельств и препятствий. День также считается неблагоприятным для работ на огороде и в саду.

Время полнолуния подходит для того, чтобы:

мириться с теми, с кем в ссоре;

заканчивать все начатое ранее, выполнять обещания, отдавать долги;

хорошо заняться творчеством - в это время просыпаются скрытые таланты.

В период этих трех дней - с 21 по 23 июля - могут особо остро встать вопросы недвижимости, переезда, ремонта. Все, что касается отношений поле развода, общения с детьми и внуками, будет иметь прогресс.

По словам астрологов, не следует бояться решать вопросы, которые волнуют, если нужно, идите за советом к психологу или юристу. Июльское полнолуние, как уже говорилось, покажет, с чем пора расстаться - планы будут рушиться, встречи срываться, автомобили ломаться и т. п. - и проявит готовность (или неготовность) идти дальше.

Энергетика этого периода - это ваша основа для самочувствия в будущем. Хотите светлых перемен в скором времени, постарайтесь провести день 21 июля в позитивном расположении духа.

Ранее мы публиковали лунный календарь на июль 2024 - какие дни месяца будут благоприятны и когда не следует что-либо начинать.

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