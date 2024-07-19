В ближайшее воскресенье нас ждет второе полнолуние лета. Оно так же, как и в июне, пройдет в знаке Козерога, но на этот раз поставит перед нами другие задачи. Когда можно будет наблюдать полную Луну, которую называют Грозовой, чего избегать в это время, а каким вопросам, наоборот, стоит уделить внимание - рассказываем в материале.
- Что такое Грозовая Луна
- Когда наблюдать полнолуние в июле 2024
- Что принесет июльская Луна в Козероге
- Что можно и что нельзя делать в полнолуние в июле 2024 - советы астрологов
Что такое Грозовая Луна
Июльское полнолуние, как и все полнолуния в году, в разных культурах имеет свое название. К примеру, его часто называют Громовая или Грозовая Луна - это потому, что в этом месяце бывает много гроз. Еще одно название - Луна середины лета, а американцы на Аляске прозвали ее Луна Лосося, так как в это время идет нерест лосося.
Часто полную Луну в июле называют Оленья - такое название ей дали коренные американцы - в это время года молодые самцы оленей отращивают новые рога. Вот еще несколько названий этого полнолуния:
- у китайцев - Луна Голодных Духов;
- у кельтов - Луна Востребования;
- у викканов - Луна Меда;
- у чероки - Луна Спелой Кукурузы.
В Южном полушарии сейчас холодное время года, поэтому названия у Луны – Волчья, Старая и Ледяная.
Когда наблюдать полнолуние в июле 2024
Второе летнее полнолуние наступит 21 июля в 13:17 по киевскому времени (10:17 GMT).
Лунный диск будет выглядеть полным за день до и день после момента полнолуния и освещен на 98%.
В это время спутник Земли будет очень близко к горизонту, поэтому визуально будет казаться болше, чем есть на самом деле. Это явление еще называют "иллюзия Луны". Кроме этого, Луна в момент полнолуния может поменять свой оттенок и стать оранжевой, розовой или красной - так как она висит низко, то свет, который она отражает проходит через широкий слой воздуха, и получается такой эффект.
Что принесет июльская Луна в Козероге
Луна в момент полнолуния будет находиться в созвездии Козерога - как и в июне. Поэтому, по словам астрологов, опять могут стать актуальными старые проблемы.
Но в июне нужно было разобраться в происходящем, а сейчас - убрать из жизни то, что мешает или может навредить.
Причем, чтобы что-то поменять, нужны будут конкретные решения, иначе можно еще надолго увязнуть там, где вы находитесь сейчас. Магия этого полнолуния - чтобы построить новый мир, старый должен рухнуть.
Солнце в момент полнолуния будет находиться в знаке Рака, поэтому наибольшее воздействие Луна окажет на знаки Зодиака, у которых личная планета в гороскопе - это Солнце, Луна, Меркурий, Марс или Венера.
Что можно и что нельзя делать в полнолуние в июле 2024 - советы астрологов
Во время полнолуния нужно быть готовым к проявлениям разного рода эмоций и спонтанным поступкам. Есть риск поссориться на ровном месте, поэтому нужно стремиться к сохранению гармонии во взаимоотношениях. Не можете согласиться - идите на компромисс, этот совет особенно актуален для романтических отношений.
Что нельзя делать в полнолуние еще:
- принимать судьбоносные решения;
- переутомляться, брать работу сверх нормы;
- заключать крупные финансовые сделки и делать инвестиции, брать и давать в долг;
- назначать какие-либо медицинские манипуляции - обостряются хронические болезни, ухудшается свертываемость крови и снижается способность тканей к регенерации.
Не рекомендуется отправляться в дальние поездки - есть вероятность непредвиденных обстоятельств и препятствий. День также считается неблагоприятным для работ на огороде и в саду.
Время полнолуния подходит для того, чтобы:
- мириться с теми, с кем в ссоре;
- заканчивать все начатое ранее, выполнять обещания, отдавать долги;
- хорошо заняться творчеством - в это время просыпаются скрытые таланты.
В период этих трех дней - с 21 по 23 июля - могут особо остро встать вопросы недвижимости, переезда, ремонта. Все, что касается отношений поле развода, общения с детьми и внуками, будет иметь прогресс.
По словам астрологов, не следует бояться решать вопросы, которые волнуют, если нужно, идите за советом к психологу или юристу. Июльское полнолуние, как уже говорилось, покажет, с чем пора расстаться - планы будут рушиться, встречи срываться, автомобили ломаться и т. п. - и проявит готовность (или неготовность) идти дальше.
Энергетика этого периода - это ваша основа для самочувствия в будущем. Хотите светлых перемен в скором времени, постарайтесь провести день 21 июля в позитивном расположении духа.
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