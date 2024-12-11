Декабрьское полнолуние произойдет в знаке Близнецы.

Полная Луна, которая взойдет в середине декабря 2024, называется Холодной, но космос определенно нагревается! Эту луну называют особенной как с научной, так и с астрологической точки зрения, поскольку она знаменует собой двенадцатое полнолуние года и приносит мощную энергию всем знакам Зодиака. Подробнее об этом и когда наблюдать полную Луну, рассказываем ниже.

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Что такое Холодная Луна

Название Холодная Луна спутник Земли в декабре получил от все тех же индейцев Северной Америки, которые дали названия всем полнолуниям в году. Холодная она, собственно, потому, что зимняя. Но есть у нее и другие названия. Так как полнолуние происходит перед зимним солнцестоянием, то его также называют Луна Длинной Ночи, а у англо-саксонов, которые в это время отмечают праздник Йоль, оно стало Луной перед Йолем. В других культурах полнолуние в декабре называют иначе:

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у китайцев - Горькая Луна;

у чероки - Снежная Луна;

в средневековой Англии - Луна Дуба;

в колониальной Америке - Рождественская Луна.

В Южном полушарии, где в это время лето, а не зима, Луну прозвали Клубничная, Медовая и Луна Розы.

Когда полнолуние в декабре 2024

Полная Луна взойдет 15 декабря в 11:02 по киевскому времени (09:02 GMT).

Это полнолуние, как уже говорили, будет двенадцатым в этом году. Луна взойдет в знаке Близнецы.

Что можно и что нельзя делать в полнолуние 15 декабря - советы астрологов

Знак Близнецы, в котором наступит декабрьское полнолуние, управляет коммуникациями, технологиями и поездками на короткие расстояния. Поэтому в этот период можно ожидать, что общение, обмен информацией и интерес к новым проектам будут на пике. Но вместе с тем, учитывая переменчивость Близнецов, важно быть предельно внимательными в общении и проявлять осторожность в словах, чтобы избежать недопонимания.

По словам астрологов, на полнолуние в декабре три знака Зодиака смогут поймать удачу за хвост. Это представители воздуха - Близнецы, Водолеи и Весы, которым удастся реализовать множество проектов.

В то же время Близнецам, а также Овнам, Скорпионам и Львам советуют контролировать эмоции, чтобы сохранить хорошие отношения с семьей и друзьями.

Тельцам и Козерогам не следует принимать серьезных решений в этот период - есть риск совершить непоправимую ошибку.

Влияние этого полнолуния, по словам астрологов, будет ощущаться за 2 дня до и 4 дня после события. Поэтому в период с 13 по 20 декабря нужно воздержаться от ряда вещей.

Что нельзя делать в полнолуние в 15 декабря:

начинать новые проекты;

принимать важные решения - это не лучшее время;

совершать сделки, подписывать контракты, делать крупные покупки;

спорить и ввязываться в конфликты.

Как уже говорили, в этот период неьзя разбрасываться словами - сказанное может обернуться против вас.

Что можно делать в полнолуние 15 декабря:

уделите время для общения с близкими и друзьями;

записывайте свои идеи и цели, составьте пан действий на будущее;

занимайтесь обучением, творчеством, медитируйте;

уделите время физической активности - энергии в это время будет много.

Чтобы максимально использовать энергию полной Луны в это время советуют сосредоточиться на задачах, требующих быстрой реакции и гибкости. И наоборот - избегать долгосрочных или судьбоносных решений.

Также в этот день ретроградный Меркурий наконец станет "нормальным", но все же лучше пока не начинать новых проектов - обождите с ними до конца января, когда в космосе будет для этого благоприятная обстановка.

Ранее мы публиковали лунный календарь на декабрь 2024 - когда будут благоприятные и неблагоприятные дни месяца.

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