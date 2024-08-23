Первый месяц осени 2024 подарит нам еще одно суперлуние - полная Луна максимально приблизится к Земле. Также в сентябре произойдет второе в этом году лунное затмение. Когда можно будет наблюдать эти явления, как будут меняться фазы спутника Земли, какие дни - наиболее удачные для начинаний, а когда следует быть осторожными - смотрите лунный календарь на сентябрь 2024.
Фазы Луны в сентябре 2024 и их влияние
Лунный цикл длится в среднем 29,5 дня, то есть, он короче календарного месяца. За это время Луна проходит четыре фазы:
- новолуние - это начало цикла, Луна не видна на небе, так как не освещается Солнцем, период считается неблагоприятным;
- растущий серп, первая четверть и растущая Луна - это период от новолуния до полнолуния, Луна в это время растет, считается благоприятным периодом для начинаний;
- полнолуние - Луна на пике, полностью освещена Солнцем, фаза считается неблагоприятной;
- убывающая Луна, последняя четверть и убывающий серп - период от полнолуния до следующего новолуния, Луна убывает, считается благоприятным периодом для отказа от того, что мешает двигаться вперед.
Как меняются фазы Луны в сентябре 2024:
- Луна убывает - с 1 по 2 сентября и с 19 по 30 сентября;
- новолуние - 3 сентября;
- Луна растет - с 4 по 17 сентября;
- полнолуние (суперлуние) и лунное затмение - 18 сентября.
Солнечного затмения в этом месяце не будет.
Лунный календарь на сентябрь 2024
В этом месяце благоприятных дней больше, чем неблагоприятных:
- самые благоприятные дни: 3, 7, 24 сентября;
- благоприятные дни в целом: 1, 9, 10, 23, 24, 30 сентября;
- неблагоприятные дни: 18, 19, 20 сентября.
Неблагоприятными в некоторых сферах также будут 2, 4, 6, 11, 14, 17, 21, 25, 28 сентября. Интересно, что день новолуния 3 сентября в этом месяце - один из самых благоприятных. Остальные дни - нейтральные.
Благоприятные дни в августе 2024 по сферам выглядят так:
- начинания: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16;
- финансы: 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 22;
- работа: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14;
- любовь: 4, 5, 6, 7, 8, 9 ,10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27;
- зубы: 4, 12, 13, 14, 20, 21, 22;
- поездки: 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 22, 23, 24.
Ранее мы публиковали лунный календарь стрижек на сентябрь 2024 с благоприятными и неблагоприятными днями.