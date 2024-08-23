Как будут меняться фазы Луны в сентябре 2024, когда благоприятные дни месяца и на какое время не стоит ничего планировать.

Первый месяц осени 2024 подарит нам еще одно суперлуние - полная Луна максимально приблизится к Земле. Также в сентябре произойдет второе в этом году лунное затмение. Когда можно будет наблюдать эти явления, как будут меняться фазы спутника Земли, какие дни - наиболее удачные для начинаний, а когда следует быть осторожными - смотрите лунный календарь на сентябрь 2024.

Фазы Луны в сентябре 2024 и их влияние

Лунный цикл длится в среднем 29,5 дня, то есть, он короче календарного месяца. За это время Луна проходит четыре фазы:

новолуние - это начало цикла, Луна не видна на небе, так как не освещается Солнцем, период считается неблагоприятным;

растущий серп, первая четверть и растущая Луна - это период от новолуния до полнолуния, Луна в это время растет, считается благоприятным периодом для начинаний;

полнолуние - Луна на пике, полностью освещена Солнцем, фаза считается неблагоприятной;

убывающая Луна, последняя четверть и убывающий серп - период от полнолуния до следующего новолуния, Луна убывает, считается благоприятным периодом для отказа от того, что мешает двигаться вперед.

Как меняются фазы Луны в сентябре 2024:

Видео дня

Луна убывает - с 1 по 2 сентября и с 19 по 30 сентября;

новолуние - 3 сентября;

Луна растет - с 4 по 17 сентября;

полнолуние (суперлуние) и лунное затмение - 18 сентября.

Солнечного затмения в этом месяце не будет.

Лунный календарь на сентябрь 2024

В этом месяце благоприятных дней больше, чем неблагоприятных:

самые благоприятные дни: 3, 7, 24 сентября;

благоприятные дни в целом: 1, 9, 10, 23, 24, 30 сентября;

неблагоприятные дни: 18, 19, 20 сентября.

Неблагоприятными в некоторых сферах также будут 2, 4, 6, 11, 14, 17, 21, 25, 28 сентября. Интересно, что день новолуния 3 сентября в этом месяце - один из самых благоприятных. Остальные дни - нейтральные.

Благоприятные дни в августе 2024 по сферам выглядят так:

начинания: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16;

финансы: 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 22;

работа: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14;

любовь: 4, 5, 6, 7, 8, 9 ,10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27;

зубы: 4, 12, 13, 14, 20, 21, 22;

поездки: 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 22, 23, 24.

Ранее мы публиковали лунный календарь стрижек на сентябрь 2024 с благоприятными и неблагоприятными днями.

Вас также могут заинтересовать новости: