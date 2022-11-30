Китайский гороскоп на декабрь подскажет, как удачно провести последний месяц года.

Китайский гороскоп сочетает в себе вековую восточную мудрость и современные знания. В этом гороскопе знак Зодиака определяют по году рождения человека. УНИАН подготовил советы и предостережения на декабрь для каждого восточного знака.

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Крыса

Декабрь будет для вас удачным в семейной сфере - отношения с родителями будут теплыми как никогда, а взаимопонимание с детьми почти достигнет максимума. Но в финансах вам будет везти редко, поэтому лучше не рисковать с денежными вкладами.

Бык

В первой половине месяца вы почувствуете огромное вдохновение и прилив энергии. Однако ко второй половине месяца силы иссякнут. Постарайтесь равномерно распределять задачи и не забывайте про отдых.

Тигр

Вам следует уделять больше времени работе. Это удачный момент, чтобы получить повышение или продемонстрировать начальству свои таланты. В декабре стоит с большим вниманием подходить к выбору специалистов и поставщиков услуг, поскольку повышается шанс столкновения с некомпетентными людьми.

Кролик

Завистники и недоброжелатели в декабре часто будут пытаться испортить вам настроение, а недобросовестные знакомые попытаются решить свои проблемы за свой счет. В декабре вам разрешается побыть эгоистом. И не вините себя за это.

Дракон

Последний месяц года будет для вас непростым и очень занятым. Нерешенные задачи свалятся вам на голову большим снежным комом. Решайте свои проблемы постепенно и не хватайтесь за всё сразу. Апокалипсиса не случится, если вы не поспешите.

Змея

Змеи в декабре будут чувствовать себя взвинченными и раздражительными. Из-за этого возможны нервные срывы. Вам стоит задуматься, не берете ли вы на себя слишком много обязанностей. Гороскоп советует вам не переживать по пустякам и меньше общаться с неприятными людьми.

Лошадь

Декабрь принесет вам трудные моральные дилеммы, которые пошатнут ваши убеждения. Вам придется выбирать между старым и привычным, и новым и непонятным. Возможны судьбоносные изменения, для правильного воплощения которых нужна сила воли.

Коза

Декабрь пройдет для вас спокойно и благополучно, если этому не помешает ваш характер. Упрямство, обидчивость и злопамятность могут испортить ваши отношения с родными. Наиболее разрушительными и токсичными чувствами станут ревность и зависть - не позволяйте им руководить вами.

Обезьяна

Первая половина декабря будет удачна для творчества, хобби и спорта, но возможны проблемы со здоровьем. Во второй половине декабря вам захочется отдохнуть от всего и немного побыть наедине. Лучшим лекарством от хандры и усталости станет поездка на природу.

Петух

Декабрь станет для вас удачным месяцем в сфере здоровья. Можно сделать любые анализы и обследования, сходить на оздоровительные процедуры. Удачный месяц для избавления от вредных привычек и занятий спортом. Даже если вы просто начнете чаще ходить пешком - самочувствие значительно улучшится.

Собака

В декабре нежелательно давать деньги в долг и идти ради других на уступки, которые вам неприятны. Но открыто конфликтовать со знакомыми тоже не стоит. Вообще в последний месяц года вам лучше ни с кем не ссориться, иначе отношения безнадежно испортятся.

Кабан

В декабре представители знака Кабан часто будут чувстовать себя беспомощными и капризными. Вам хочется, чтобы какое-то волшебство решило за вас ваши проблемы. Но во взрослой жизни такого не бывает. Кабанам стоит взять судьбу в свои руки и нести ответственность за свои поступки.

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