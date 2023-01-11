В 2023-м году на его пути будут встречаться препятствия.

Согласно китайскому гороскопу, Крыса является врагом Кролика. Как известно, последний - хозяин 2023-го. Поэтому этот год станет для Крыс тяжелым периодом жизни.

Как пишет Express, гороскоп людей, родившихся в год Крысы (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 гг.), сулит им взлеты и падения. Этот знак столкнется с чередой неприятных ситуаций:

"Люди, рожденные в год Крысы, в 2023-м столкнутся со многими трудностями и неприятностями, и их гороскоп будет состоять из взлетов и падений".

Астрологи призвали этот знак быть осторожным и не проявлять чрезмерную импульсивность в течение этого года. Иначе последствия могут быть плачевными.

По словам астрологов, Крысы сообразительны и находчивы, но им не хватает храбрости. Обладая богатым воображением, они могут хорошо использовать различные возможности, но в 2023-м году на их пути будут встречаться препятствия.

Крыса - характеристика знака по китайскому гороскопу

Люди, рожденные в год Крысы, считаются богатыми и преуспевающими. Мужчины очень любопытны, поэтому склонны пробовать свои силы в чем угодно, они умело справляются с поставленными задачами.

Женщины, рожденные в год Крысы, красивы, умны и милы. У них быстрый ум и ловкие руки, они способны всему научиться. Они всегда внимательны к своим родным и друзьям.

Ранее астролог Наталья Власенко рассказала, каким знакам Зодиака больше всего повезет в 2023-м. По ее словам, год Черного Водяного Кролика подарит невероятное счастье Овнам, Тельцам, Львам и Стрельцам.

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