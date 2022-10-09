По словам астролога, диктатор хочет закончить начатое.

Астролог Наталья Нестеренко заявила, что вторая половина осени 2022 года будет крайне опасной. В этот период будут идти ожесточенные бои за освобождение украинских территорий. Также Украине предстоит столкнуться с новыми угрозами.

При этом эксперт уточнила, что все попытки Путина уничтожить Украину обернуться катастрофой для него и его страны.

"Путинский режим, продолжая терпеть поражение за поражением, будет готов предпринять максимально радикальные действия и поступки, пойти на крайние действия в надежде завершить то, что было начато в феврале хоть насколько-то в свою пользу. В ответ на эти попытки Россия столкнется с такой реакцией, которая повлечет за собой катастрофические для нее следствия", – отметила Нестеренко. Видео дня

Она добавила, что Путин может применить ядерное оружие, но такой вариант маловероятен. По ее словам, ключевые события произойдут зимой. В феврале 2023 года оккупированные территории могут вернуться под контроль Украины.

Напомним, ранее маг Роман Шептицкий рассказал, что россияне начнут с еще большей интенсивностью "палить" по мирным городам Украины. Это напрямую связано с тем, что 8 октября Крымский мост подвергся разрушениям. Как уточняет эксперт, в стране-агрессоре до последнего надеялись, что мост уцелеет.

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