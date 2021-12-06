Мольфары в гуцульской культуре - люди, обладающие сверхъестественными и знахарскими способностями.

Известная украинская мольфарка Мария дала прогноз по будущему нашей страны и пообещала ей процветание при женщине-президенте.

Своими пророчествами она поделилась в программе "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим". Ведущий побывал в Карпатах.

Читайте такжеОтпуск в Закарпатье на машине: исследуем Украину вдоль трассы Киев-Чоп"Когда будет женщина президентом, вспомните мое слово, должна Украина очень процветать. Только это продлится не очень долго. Потом снова будет плохо", – сказала мольфарка.

Процветание Мария предсказывает Украине в ближайшие 3-4 года.

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Как сообщалось, Государственное агентство развития туризма начало работать над новой концепцией мистического туризма. "Таинственные пещеры, романтические развалины, упоминания о призраках в замках и дворцах, народные мистические обычаи, "лысые" горы, карпатские мольфары, природные аномалии, загадочные истории - все это привлекает туристов", - считают в ведомстве.

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Автор: Ольга Робейко