Приснился бывший - ждите перемен.

В целом, астрологи говорят на этот счет приятные вещи. Они утверждают, что сон, в котором к вам приходит бывший, обещает перемены в жизни. Например, целоваться с бывшим во сне - к приятному сюрпризу, а вот интимная связь сулит конфликты в реальной жизни. Некоторые сонники говорят, что вам снится человек, который о вас думает.

Ранее мы рассказывали о том, к чему снится выпавший зуб.

Сонник Ванги

Толкования по этому соннику довольно банальны - Ванга говорила, что, если вам снится бывший, значит вы по нему очень сильно скучаете. Даже если человека давно нет в вашей жизни и вам кажется, что вы его отпустили - вам кажется. Второе толкование такого пикантного сна - в ваших нынешних отношениях намечается или уже существует разлад.

Сонник Фрейда

Известный психотерапевт неизменен в своих определениях - бывший парень снится только тем, кто недоволен своими нынешними отношениями. Фрейд считал, что девушка таким образом сравнивает двух парней. Он утверждал, что образы, увиденные во снах, говорят о желаемом развитии событий, причем, не обязательно это должен быть именно бывший партнер. Просто, скорее всего, вам хочется перемен в жизни, но вы боитесь.

Сонник Лоффа

Значения сна в этом случае кардинально отличаются от двух предыдущих. Если снится бывший парень постоянно, значит, вас ждут крупные неприятности. Это толкование "сработает", если во сне он признается вам в чувствах или женится на вас.

Читайте такжеК чему снится школа: толкование сна и возможные значенияЕсли же ваш бывший совершает такие действия по отношению к другой девушке, значит скоро в вашей жизни появятся новые интересные знакомства. Вполне возможно, что вы снова начнете общаться с кем-то из ваших старых знакомых.

Если бывший умер во сне - это значит, что скоро состоится свадьба или родится ребенок.

Сонник Нострадамуса

Великий предсказатель предупреждал, что такие образы не приходят просто так. Обычно бывший снится, если он на вас колдует. То есть, вероятность того, что он сделал на вас приворот, сходив к гадалке, очень велика. Нострадамус рекомендовал опасаться тех, кто занимается магией, и уж тем более не совершать никаких обрядов самостоятельно.

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Автор: Кристина Кащавцева