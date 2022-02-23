Один зодиакальный представитель наделен чертой, которая делает его настоящим шпионом, отметила эксперт.

Три знаки Зодиака из 12 – Рыбы, Водолей и Дева, склонны к тому, чтобы за кем-то шпионить.

Рыбы могут шпионить как ради собственных интересов, так и для того, чтобы помочь людям, которых они считают пострадавшими, публикует tsn.ua прогноз астролога Людмилы Булгаковой.

Эксперт добавила, что при необходимости они способны показать "настоящие чудеса разведывательного искусства".

"...они могут очаровать любого, получить необходимые сведения им несложно, чем они охотно и пользуются", – заявила она.

По словам Булгаковой, Водолеи воспринимают шпионаж как невинную игру, поэтому участвуют в процессе с удовольствием и имеют возможность проявить свои актерские способности.

"...Они с удовольствием играют разные роли, которые позволяют им войти в доверие к людям, от которых они получают нужную им информацию...", – сказала астролог.

Булгакова поделилась, что Девы могут шпионить из-за того, что иногда чужая жизнь интересует их больше, чем собственно. Астролог отметила, что представители этого знака умеют анализировать полученные сведения и сделать правильные выводы.

"...Настоящими шпионами делает их сдержанность: они умеют слушать и слышать информацию, что их интересует, с таким равнодушным видом, что даже самые пристрастные наблюдатели не заметят в их поведении злого умысла", – подчеркнула эксперт.

Ранее Людмила Булгакова назвала ряд знаков Зодиака, которые женятся на всю жизнь. Астролог спрогнозировали, что новую женщину не будут искать мужчины-Девы, поскольку спутницу жизни они могут выбирать около 20 лет.

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