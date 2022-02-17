После спора один знак Зодиака может начать воспринимать оппонента как врага, предупредила эксперт.

Три знака Зодиака – Козерог, Дева и Телец, не признают свои "проколы".

Козероги считают ошибки сильнейшим ударом по авторитету, пишет tsn.ua со ссылкой на прогноз астролога Людмилы Булгаковой.

По ее словам, представители этого знака могут замкнуться в себе и злиться, если их уличат в ошибке.

"...Только через некоторое время, остыв, они могут, пусть и неохотно, признать, что в прошлый раз оплошали", – отметила эксперт.

Собеседница добавила, что Тельцы могут не признавать ошибки, поскольку упрямы и поэтому не хотят соглашаться с теми, кто рядом.

"...Они будут сопротивляться, даже если их прижмут к стене, до последнего уверяя, что все сделали правильно, а любые замечания в их адрес – не более чем придирки завистников", – сказала астролог.

Булгакова предупредила, что Тельцы после спора могут начать воспринимать оппонентов в качестве врагов.

Эксперт отметила, что Девы, несмотря на наличие глубоких знаний, часто допускают ошибки, но доказывают свою правоту в спорах на повышенных тонах. Булгакова заявила, что когда у представителей этого знака заканчиваются аргументы, они способны резко завершить разговор.

"...апофеозом таких случаев обычно бывает то, что когда им через определенный промежуток времени напоминают об их промахах, они делают невинные глаза и утверждают: никогда такого не говорили", – сказала она.

Ранее Людмила Булгакова говорила, что мужчины-представители знака Зодиака Дева могут до 20 лет выбирать женщину, с которой возьмут брак, и не считают возможным потом искать себе другую спутницу жизни.

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