Что нельзя хранить дома по закону Высших сил и почему эти предметы опасны для жизни - узнайте в материале УНИАН.

Многие люди хранят у себя в квартире разные безделушки, памятные изделия и даже ностальгические экземпляры ретро-вещиц. На все это есть своя причина, но далеко не каждый человек знает, что некоторые из этих предметов могут разрушить вашу жизнь. УНИАН выяснил, как создать положительную энергетику в доме, выбросив всего пару вещей.

Ранее мы говорили о том, что нельзя одалживать даже близким.

Что не стоит держать дома - список вещей

Опытные экстрасенсы и маги сразу чувствуют, если в квартире "плохая энергетика". Как правило, в таких жилищах распадаются семьи, наступает бедность, там долго не живут животные, а в самом крайнем случае - и вовсе умирают люди. Для того, чтобы этого не случилось с вами, выбросьте все, что будет в нижеописанном перечне.

Одежда черного цвета

Для многих людей черная одежда - символ строгости, сдержанности и безупречного стиля. Она лаконична и универсальна - подходит к любому случаю и любому другому цвету. Однако, черный цвет отрицательно влияет на психическое состояние человека, повергая его в состояние депрессии. Если постоянно носить черные вещи, вы будете "притягивать" к себе негатив. Поэтому либо избавляйтесь от них, либо всегда комбинируйте с яркой одеждой или аксессуарами.

Мусор и сувениры

Квартиры, в которых есть ненужные вещицы, собирающие пыль, по примеру этих предметов накапливают негативную энергетику. Они "мертвым грузом" висят на ауре дома, а значит, препятствуют энергетическим потокам. Такие бесполезные предметы блокируют положительную энергию, а вам отдают только отрицательную.

Старые фотографии

Конечно, любая фотография - это памятная вещь, напоминающая нам о лучших моментах в жизни. Тем не менее, бывают опасные фото - умерших людей или ныне живущих, но причинивших вам массу неприятностей. Каждый раз, когда вы смотрите на это фото, неосознанно программируете себя на страдания, вспоминая те отрицательные эмоции.

Старые швабры и веники

В старину веник считался эффективным средством против нечисти - над ним читали заговоры, с помощью него проводили обряды. Только знахари ведали, как потом очистить предмет от накопившегося негатива. Сейчас веник - это просто инструмент для уборки, поэтому он должен быть чистым - как физически, так и энергетически. Если у вас есть старый веник, доставшийся от кого-то - выбросьте и купите новый.

Чужие вещи

Любой предмет, принадлежащий другому человеку, хранит в себе его энергетику. Она может быть любой - вы не знаете, какие события переживал человек вместе с этой вещью. Поэтому лучше у себя дома такие изделия не хранить, иначе рискуете привлечь в жизнь болезни, страдания и беды.

Деньги и кошельки

Если у вас есть тяга к коллекционированию монет, то лучше складывать их в альбом или красивую коробку - старый кошелек для этого не подходит. Суть в том, что деньги - это энергия и, если хранить их в непривлекательном месте, то энергетические потоки блокируются, а вы вместо богатства получите обратный результат.

То же самое касается и хранения купюр в доме. Если вы не пользуетесь этими деньгами, то они накапливают в себе энергию застоя. Лучше купюры постоянно обновлять, тогда у вас будет возможность "притянуть" к себе финансовое благополучие.

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