Несмотря на поверья и народные приметы, не всегда сновидения нужно воспринимать буквально

Астрологи и специалисты по эзотерике считают, что сны могут быть, как игрой подсознания, так и серьезным предзнаменованием. Далеко не всегда сон с четверга на пятницу - вещий, а пожар - это к реальной катастрофе в доме. Ранее мы рассказывали, к чему снится свадьба, а сегодня поговорим о менее приятных снах.

Сонник Ванги

Болгарская провидица считала, что все события, связанные с огнем - к беде. Причем, совершенно не важен масштаб - то ли это лист бумаги, объятый огнем, то ли пылающий лес. Она говорила, что все эти видения сулят экологические катастрофы. Если рассматривать пожар во сне в бытовом смысле, то по соннику Ванги получается, что огонь - это люди и их недобрые дела, в том числе, сплетни.

Вы горите в огне - опасайтесь дурного глаза завистников. Тушите пожар - будете отстаивать свою репутацию. Но есть и положительная трактовка: греться у костра - к приятным событиям в будущем.

Сонник Фрейда

Как вы уже поняли, в этих толкованиях речь пойдет об интимной составляющей вашей жизни. Психотерапевт утверждал, что огонь во сне определяет степень страсти между партнерами. Тушить пожар во сне - к заболеваниям мочеполовой системы. Гореть в огне - к боязни проявлять инициативу. Также увидеть себя в пожаре может человек, для которого нынешние отношения неприятны. Горящий предмет, по мнению Фрейда, и является объектом вашего вожделения. А вот остаться на пепелище - к расставанию с партнером.

Сонник Миллера

Читайте такжеЛучше горькая правда: знаки Зодиака, которые никогда не врутОдин из наиболее авторитетных сонников говорит, что пожар - символ очищения. Увидеть пожар в родительском доме или любом другом - к переезду и серьезным изменениям в жизни. Оказаться в огне самому - к приятной трансформации вашей личности.

Если вам приснилось, что вы тушите пожар, значит, чего-то сильно опасаетесь или переживаете о чем-то. Увидеть во сне погибших от пожара людей - к болезни кого-то из близких. Угли после пожара означают вашу тоску по прошлому.

Сонник Нострадамуса

Великий предсказатель поддерживает Миллера, их толкования весьма похожи. Если вам приснилась молния, а затем - пожар, значит, в вашей жизни есть какие-то события или люди, которые вызывают тревогу. Это можно трактовать, как нерешенный, но животрепещущий вопрос.

Пожар в квартире - к обману среди близких людей. Приснилось, что ваши действия привели к пожару в доме - вам срочно нужны перемены в жизни. Нострадамус говорил, что, если во сне вы тушите пожар, значит, очень хотите что-то изменить, но боитесь.

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Автор: Кристина Кащавцева