На этой неделе стоит сосредоточиться на своем здоровье и уделить внимание занятиям спортом.

Астрологи подготовили гороскоп здоровья в период с 15 по 21 апреля. Прогноз на эту неделю поможет вам сосредоточиться на поддержании и улучшении вашего физического и психического самочувствия. Вы сможете лучше понять на что стоит обратить внимание в течение следующих дней: питание, физическая активность или психологическое состояние.

Овен

Если проведенное лечение не дает желаемых результатов, то сегодня вам стоит пересмотреть принятые меры и снова обратиться к врачу. Не занимайтесь самолечением. Сосредоточьтесь на физической активности и проводите больше времени на свежем воздухе.

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Телец

Для вас наступает благоприятный период, чтобы что-то изменить в привычном состоянии жизни, воспользуйтесь этим моментом и проведите изменения в пользу вашего здоровья. Пройдите ежегодный анализ организма и употребляйте больше полезной пищи.

Близнецы

Сейчас вам стоило позаботиться о поддержании правильного обмена веществ. Сбалансируйте ваше питание, следите, чтобы в ваш организм поступало достаточно белков, жиров и углеводов. Не переедайте и добавьте больше физической активности в свою рутину.

Рак

На этой неделе будьте особенно внимательны к тому, что вы пьете и в каких количествах. Вам стоит перейти на что-нибудь пусть менее вкусное, но все же немного полезнее для вашего организма. Пересмотрите свои привычки и попробуйте отказаться от них.

Лев

Сейчас важно начать серьезно заниматься физической выносливостью и уделить время спортивному залу. Подготовьте свои мышцы к нетипичным нагрузкам, но не забывайте расслабляться морально. Почитайте интересную литературу о психологическом состоянии.

Дева

Сегодня вам нужны цельные злаки, поэтому не отказывайте себе в мучных продуктах. Избегайте сладких хлебобулочных изделий, тогда вы сможете принести пользу своему организму без вреда для фигуры. Также на этой неделе стоит отказаться от алкогольных напитков, которые негативно влияют на ваше здоровье и психоэмоциональное состояние.

Весы

На этой неделе не стоит перенапрягать глаза. Постарайтесь как можно меньше времени проводить у компьютера и телефона, не увлекайтесь книгами с мелким шрифтом, откажитесь от вязания и шитья. Лучшим решением будет поход к врачу, чтобы проверить свое состояние здоровья.

Скорпион

В эти дни лучше одеваться по погоде, особенно, если вы недавно перенесли какое-то простудное заболевание. Чтобы не столкнуться с его повторным возникновением, продолжайте поддерживать свой организм фруктами и овощами, а также начните употреблять витамины.

Стрелец

Будьте особенно внимательны и смотрите под ноги, слишком велика вероятность травмоопасных ситуаций. Однако избежать неприятностей, вам поможет удобная обувь. Не пренебрегайте комфортом в пользу красоты.

Козерог

В течение недели постарайтесь не переутомляться и не нагружать себя физически и эмоционально, особенно ближе к вечеру. Иначе могут возникнуть проблемы со сном. Астрологи не советуют принимать снотворные на этой неделе, лучше послушать приятную мелодию для успокоения вечером.

Водолей

В эти дни очень вероятна повышенная чувствительность к негативному влиянию, плохому освещению или длительной работе у монитора компьютера. Берегите свои глаза и психологическое состояние. Старайтесь не перерабатывать и проводить больше времени на свежем воздухе.

Рыбы

На этой неделе вы будете полны оптимизма и энергии, что благоприятно скажется на вашем самочувствии. Почувствовав упадок сил, попробуйте хорошенько выспаться. Сон - это всегда хорошая таблетка от стресса и усталости.

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