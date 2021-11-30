Звезды намекают, что в этом месяце вам необходимо держать позиции, как никогда.

Расположение планет весьма удачно в конце года для Весов. Интеллектуальные способности будут на высшем уровне, успех в делах гарантирован. Единственный нюанс - вокруг вас будет огромное количество отвлекающих факторов.

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Гороскоп карьеры на декабрь 2021

Начало месяца окажется невероятно удачным для тех представителей знака, профессиональная деятельность которых связана с документами и финансами. С 1 по 9 декабря ваши старания будут замечены и оценены руководством.

С 10 декабря Вселенная начнет вас отвлекать посредством родственников - их просьбы будут озвучиваться регулярно. Постарайтесь или найти баланс, или деликатно отказать - вам нельзя отвлекаться от намеченной цели. С 13 по 21 декабря особенно важно уделить время завершению старых дел, чтобы начать Новый год с чистого листа.

Последняя декада месяца будет особенно сложной для представителей творческих профессий. Астрологи рекомендуют не перенапрягаться и беречь силы, тогда финансовая ситуация улучшится. Хотя, за месяц количество расходов всё равно увеличится - тратить будете, в основном, на нужды семьи.

Гороскоп любви на декабрь 2021

Читайте такжеГороскоп здоровья на неделю 29 ноября - 5 декабря: кому надо беречь здоровьеОдинокие представители знака не особо будут стремиться найти себе пару, но с 10 числа им захочется любви и заботы. Венера повлияет на Весы положительно, так что, жизненных сил будет предостаточно. Особенно удачными для новых знакомств окажутся 18 и 19 декабря.

Для тех представителей знака, у которых уже есть пара, те же самые числа можно использовать для того, чтобы выйти на новый уровень - съехаться или заключить брак. Семейные Весы, по мнению астрологов, должны больше уделять времени своей семье. Возможны конфликты, но к концу месяца ситуация наладится.

Гороскоп здоровья на декабрь 2021

В первой декаде месяца необходимо особенно трепетно относиться к гигиене - мыть руки, носить маску, дезинфицировать поверхности. С 9 по 20 декабря ваш иммунитет будет крепким, а настроение хорошим. Это удачный период, чтобы избавиться от вредных привычек и попробовать различные техники медитации.

С 22 по 31 декабря возможно ухудшение самочувствия или обострение хронических недугов. Постарайтесь в это время больше отдыхать, пить витамины и наблюдать за своим состоянием. Если боль не проходит, обращайтесь к врачу и не занимайтесь самолечением.

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Автор: Кристина Кащавцева