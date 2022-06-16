Звезды советуют сегодня ограничить употребление алкоголя.

Сегодня, 16 июня, обязательно иметь планы на день и действовать согласно этому плану.

Такой совет для всех знаков Зодиака озвучила астролог и таролог Олеся Слободзян в своем Instagram-блоге.

По ее словам, сейчас Луна находится в Козероге.

"Структура и порядок позволят вам более эффективно и продуктивно использовать ваше время", - отметила астролог.

Эксперт советует сегодня ставить акцент на решение рабочих вопросов.

"Солнце сегодня в напряженном аспекте с Нептуном. Есть риск быть обманутым. Перепроверяйте всю информацию, которая к вам поступает. Будьте внимательны и осторожны", - предостерегает астролог.

Также, по ее словам, сегодня не стоит употреблять алкоголь.

Напомним, астрологи и нумерологи считают, что каждый месяц есть свои опасные даты - дни, когда потусторонние силы особенно активны и могут навредить людям, живущим на Земле. Такие даты называются "дни Гекаты" в честь богини, управляющей Луной. УНИАН расскажет, когда наступят тяжелые лунные дни в июне и что надо о них знать.

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