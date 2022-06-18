Второй месяц лета принесет как успехи, так и испытания для некоторых знаков Зодиака.

Второй месяц лета в Украине обещает быть спокойным в астрологической сфере. Именно в июле 2022 большинство представителей знаков Зодиака смогут либо улучшить свои позиции, либо сохранить их на той же позиции, что и раньше. Однако некоторых все же ждет сложный период в сфере любви.

Астрологи рассказали, кому из знаков Зодиака июль принесет испытания и сложности, пишет Meta.

Лев

Семейные Львы должны быть более осторожными: могут возникнуть серьезные недоразумения с близкими людьми. Старайтесь распределить свое внимание равномерно и расставлять приоритеты между работой, семьей и любимыми людьми.

Одиноким Львам стоит сбавить темпы, ибо в июле чрезмерное увлечение противоположным полом не даст хорошего результата. Поэтому лучше посвятить этот месяц себе.

Весы

Если вы не состоите в отношениях, то вас ждут сомнения. Возможно, это будут мысли о том, чтобы взять паузу в поиске партнера или же вам захочется закрутить сразу несколько романов. Постарайтесь не думать слишком долго, поскольку есть большой риск остаться ни с чем.

Рыбы

Семейным Рыбам предстоит пережить сложный период: возможны конфликты. Вам придется проявить максимум терпения и выдержки, чтобы не скатиться в ссоры с любимым человеком.

А вот одинокие Рыбы имеют все шансы встретить свою половинку. Однако не спешите жениться. Возможно, надо лучше проверить свои отношения на прочность.

Ранее астрологи назвали 4 знака Зодиака уже в ближайшем времени могут оказаться в не очень приятной ситуации.

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