Гороскоп на 4 декабря 2021 года, а это первые лунные сутки, запрещает представлять плохое. Сегодня высока вероятность визуализации всего, что планирует человек – поэтому думать лучше о хорошем.
Сегодня нужно:
- строить смелые планы;
- заниматься организационными и финансовыми вопросами;
- выделить время на творчество;
- отдыхать.
Сегодня нельзя:
- жалеть себя и представлять негатив, который связан с вашей жизнью;
- проявлять агрессию;
- распускать свой язык;
- транжирить деньги;
- отказывать в помощи, если об этом прямо просят.
Мы также уже подготовили для вас гороскоп на 5 декабря 2021 для всех знаков Зодиака.
- Гороскоп на 4 декабря 2021: Овен
- Гороскоп на 4 декабря 2021: Телец
- Гороскоп на 4 декабря 2021: Близнецы
- Гороскоп на 4 декабря 2021: Рак
- Гороскоп на 4 декабря 2021: Лев
- Гороскоп на 4 декабря 2021: Дева
- Гороскоп на 4 декабря 2021: Весы
- Гороскоп на 4 декабря 2021: Скорпион
- Гороскоп на 4 декабря 2021: Стрелец
- Гороскоп на 4 декабря 2021: Козерог
- Гороскоп на 4 декабря 2021: Водолей
- Гороскоп на 4 декабря 2021: Рыбы
Гороскоп на 4 декабря 2021: Овен
Отличный день для завязывания знакомств и новых связей. Также это отличное время для путешествий.
И не стоит бояться перемен, начало которым положено сегодня.
Гороскоп на 4 декабря 2021: Телец
Очень плохой день для общения и выяснения отношений: к ссоре может привести даже косой взгляд, не то что неосторожное слово. Чтобы сберечь нервы и не прослыть скандалистом – лучше провести день максимально уединенно.
Гороскоп на 4 декабря 2021: Близнецы
Сегодня полезно планировать или организовывать поездки, особенно если путешествие связано с отдыхом. Но держать свои планы лучше в тайне – иначе их могут сорвать недоброжелатели.
Гороскоп на 4 декабря 2021: Рак
Читайте такжеРак: гороскоп на декабрь 2021, астрологический прогноз на месяцСегодня на представителей знака обрушится водопад информации. При этом они неволей рискуют стать первоисточником какой-то сплетни. Это не пойдет на пользу ни вашей репутации, ни взаимоотношениям с окружающими – поэтому постарайтесь следить за тем, что и кому говорите.
Гороскоп на 4 декабря 2021: Лев
Не стоит проводить этот день дома: именно на модной тусовке или светском сборище представителей знака ждут сегодня судьбоносные встречи.
Гороскоп на 4 декабря 2021: Дева
Лучшее времяпрепровождение сегодня – провести это время в компании хороших друзей. Приятные беседы в хорошей компании напитают энергетикой и подскажут, в каком направлении двигаться дальше.
При этом главное табу в эти лунные сутки – злоупотребление спиртным. От греха подальше, стоит вообще отказаться от алкоголя.
Гороскоп на 4 декабря 2021: Весы
Сегодня представителям знака противопоказано одиночество: наедине со своими мыслями они рискуют скатиться в депрессию. Лучше выйти погулять и устроить встречу с друзьями.
Гороскоп на 4 декабря 2021: Скорпион
Любовный гороскоп советует устроить что-нибудь романтическое для своей второй половинки. В амурных делах представители знака сегодня успешны. А вот серьезные разговоры не зададутся, их лучше отложить.
Гороскоп на 4 декабря 2021: Стрелец
Сегодня главный враг для представителей знака – их собственный язык: удержать его в узде практически нереально. Можно, конечно, выпить с утра успокаивающего чайку и попытаться переключиться на позитив – но тут как получится.
Гороскоп на 4 декабря 2021: Козерог
Главный секрет успеха сегодня – позитивное окружение: веселые, позитивно ориентированные люди будут вдохновлять представителей знака и сподвигать их на подвиги. А вот пессимисты – наоборот, "подарят" чувство неуверенности и даже заложат некоторые психологические комплексы.
Гороскоп на 4 декабря 2021: Водолей
Любопытство и излишняя фривольность в действиях и высказываниях способны сгубить не только кошку. Представителям знака сегодня тоже стоит действовать скромнее и деликатнее. Уважайте чувства окружающих – и они ответят вам взаимностью.
Гороскоп на 4 декабря 2021: Рыбы
Девиз дня: "Не хочется, но надо". Сегодня представителям знака волей-неволей придется заниматься делами, которые вызывают скуку или забирают много сил.
Разумный компромисс – установить четкие временные рамки для работы. А потом спокойно отдыхать. Ну, или чередовать одно с другим – опять же по таймеру. Без дисциплины сегодня никуда.
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