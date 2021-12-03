В первый лунный день месяца, пока Луна растет в Стрельце, нужно думать лишь о хорошем: иначе надуманный негатив воплотится в реальность.

Гороскоп на 4 декабря 2021 года, а это первые лунные сутки, запрещает представлять плохое. Сегодня высока вероятность визуализации всего, что планирует человек – поэтому думать лучше о хорошем.

Сегодня нужно:

строить смелые планы;

заниматься организационными и финансовыми вопросами;

выделить время на творчество;

отдыхать.

Сегодня нельзя:

жалеть себя и представлять негатив, который связан с вашей жизнью;

проявлять агрессию;

распускать свой язык;

транжирить деньги;

отказывать в помощи, если об этом прямо просят.

Мы также уже подготовили для вас гороскоп на 5 декабря 2021 для всех знаков Зодиака.

Гороскоп на 4 декабря 2021: Овен

Отличный день для завязывания знакомств и новых связей. Также это отличное время для путешествий.

И не стоит бояться перемен, начало которым положено сегодня.

Гороскоп на 4 декабря 2021: Телец

Очень плохой день для общения и выяснения отношений: к ссоре может привести даже косой взгляд, не то что неосторожное слово. Чтобы сберечь нервы и не прослыть скандалистом – лучше провести день максимально уединенно.

Гороскоп на 4 декабря 2021: Близнецы

Сегодня полезно планировать или организовывать поездки, особенно если путешествие связано с отдыхом. Но держать свои планы лучше в тайне – иначе их могут сорвать недоброжелатели.

Гороскоп на 4 декабря 2021: Рак

Читайте такжеРак: гороскоп на декабрь 2021, астрологический прогноз на месяцСегодня на представителей знака обрушится водопад информации. При этом они неволей рискуют стать первоисточником какой-то сплетни. Это не пойдет на пользу ни вашей репутации, ни взаимоотношениям с окружающими – поэтому постарайтесь следить за тем, что и кому говорите.

Гороскоп на 4 декабря 2021: Лев

Не стоит проводить этот день дома: именно на модной тусовке или светском сборище представителей знака ждут сегодня судьбоносные встречи.

Гороскоп на 4 декабря 2021: Дева

Лучшее времяпрепровождение сегодня – провести это время в компании хороших друзей. Приятные беседы в хорошей компании напитают энергетикой и подскажут, в каком направлении двигаться дальше.

При этом главное табу в эти лунные сутки – злоупотребление спиртным. От греха подальше, стоит вообще отказаться от алкоголя.

Гороскоп на 4 декабря 2021: Весы

Сегодня представителям знака противопоказано одиночество: наедине со своими мыслями они рискуют скатиться в депрессию. Лучше выйти погулять и устроить встречу с друзьями.

Гороскоп на 4 декабря 2021: Скорпион

Любовный гороскоп советует устроить что-нибудь романтическое для своей второй половинки. В амурных делах представители знака сегодня успешны. А вот серьезные разговоры не зададутся, их лучше отложить.

Гороскоп на 4 декабря 2021: Стрелец

Сегодня главный враг для представителей знака – их собственный язык: удержать его в узде практически нереально. Можно, конечно, выпить с утра успокаивающего чайку и попытаться переключиться на позитив – но тут как получится.

Гороскоп на 4 декабря 2021: Козерог

Главный секрет успеха сегодня – позитивное окружение: веселые, позитивно ориентированные люди будут вдохновлять представителей знака и сподвигать их на подвиги. А вот пессимисты – наоборот, "подарят" чувство неуверенности и даже заложат некоторые психологические комплексы.

Гороскоп на 4 декабря 2021: Водолей

Любопытство и излишняя фривольность в действиях и высказываниях способны сгубить не только кошку. Представителям знака сегодня тоже стоит действовать скромнее и деликатнее. Уважайте чувства окружающих – и они ответят вам взаимностью.

Гороскоп на 4 декабря 2021: Рыбы

Девиз дня: "Не хочется, но надо". Сегодня представителям знака волей-неволей придется заниматься делами, которые вызывают скуку или забирают много сил.

Разумный компромисс – установить четкие временные рамки для работы. А потом спокойно отдыхать. Ну, или чередовать одно с другим – опять же по таймеру. Без дисциплины сегодня никуда.

Читайте также:

Автор: Диана Беловодская