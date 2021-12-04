Вторые лунные сутки, пока светило растет в Стрельце, стоить посвятить воплощению своих планов в жизнь. Но делать это нужно осторожно.

Гороскоп на 5 декабря 2021 года, а это вторые лунные сутки, советует продолжать строить амбициозные планы, а заодно аккумулировать силы на их реализацию.

Сегодня нужно:

садиться на диету или как минимум пересмотреть свой рацион;

доверять своей интуиции;

начинать новые дела;

заниматься спортом;

ходить в храм.

Сегодня нельзя:

безоговорочно доверять своему окружению: это время проверки друзей и партнеров на верность и порядочность;

отказывать в помощи;

лениться.

Сегодня высок риск увлечься своими планами и потерять контроль над своими эмоциями и финансами, поэтому периодически стоит притормаживать и хотя бы пытаться трезво оценивать обстоятельства и свои силы.

Гороскоп на 5 декабря 2021: Овен

Отличный день для пассивной деятельности: можно анализировать, строить планы, придумывать новые проекты (особенно по работе). А вот практические дела лучше отложить на потом: сегодня на них просто не хватит физических сил.

Гороскоп на 5 декабря 2021: Телец

Лучше всего будут удаваться дела, которые представителям знака по душе. На этом поприще их ждет успех. А всё, что делается из-под палки – обречено на провал, не стоит на это и силы тратить.

Гороскоп на 5 декабря 2021: Близнецы

Из любой дискуссии представители знака сегодня выйдут победителями. Поэтому именно сегодня стоит заниматься презентациями своих проектов и научными диспутами.

А вот с друзьями и членами семьи лучше в споры не вступать: выиграть-то вы выиграете – но обиду на вас затаят. Стоит ли оно того?

Гороскоп на 5 декабря 2021: Рак

Активная деятельность (особенно та, где решения нужно принимать быстро) представителям знака сегодня противопоказана. Если есть хоть малейшая возможность, то день лучше провести в пассивно-умиротворенном состоянии.

Иначе низкий уровень концентрации и внимательности грозит обернуться для вас неправильными решениями и проблемами в будущем.

Гороскоп на 5 декабря 2021: Лев

Представители знака будут сегодня одержимы некой идеей фикс. Смело беритесь за ее реализацию: именно сейчас звезды как никогда благосклонны к вашим проектам.

Гороскоп на 5 декабря 2021: Дева

Хорошо будут удаваться те дела, которые требуют организаторских способностей. Смело берите на себя инициативу и не бойтесь обращаться за помощью: сегодня вам в ней не откажут.

Гороскоп на 5 декабря 2021: Весы

Сегодня представителям знака можно смело побездельничать. Решение рабочих вопросов в эти лунные сутки можно и нужно отложить, а вот общение с семьей и забота о себе – это и есть лучший отдых.

Гороскоп на 5 декабря 2021: Скорпион

Очень удачный день, поэтому не стоит тратить его энергетику на мелкие и маловыгодные дела – лучше приложить силы к чему-то важному и перспективному.

Гороскоп на 5 декабря 2021: Стрелец

Трудоемкая работа в этот день – верный путь к переутомлению. Сегодня стоит копить силы, поэтому от работы и рутинных дел лучше отказаться. И позволить себе наконец-то отдых!

Гороскоп на 5 декабря 2021: Козерог

Лучше всего будет удаваться работа в одиночестве и проекты, где не нужна командная поддержка. Другие люди будут сегодня лишь раздражать и тормозить активных Козерогов.

Гороскоп на 5 декабря 2021: Водолей

Не стоит сегодня решать чужие проблемы – особенно, если вас об этом никто не просит. Лучше заняться своими делами. Особенно, если дела касаются творческих проектов.

Гороскоп на 5 декабря 2021: Рыбы

Отличный день для общения и, особенно, – для обсуждения гениальных "рыбьих" идей. Только не надо расстраиваться, если ваши идеи с ходу не нашли горячей поддержки и не сорвали бурных оваций. Просто окружающим нужно время, чтобы оценить всю красоту задумки.

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Автор: Диана Беловодская