Гороскоп на 5 декабря 2021 года, а это вторые лунные сутки, советует продолжать строить амбициозные планы, а заодно аккумулировать силы на их реализацию.
Сегодня нужно:
- садиться на диету или как минимум пересмотреть свой рацион;
- доверять своей интуиции;
- начинать новые дела;
- заниматься спортом;
- ходить в храм.
Сегодня нельзя:
- безоговорочно доверять своему окружению: это время проверки друзей и партнеров на верность и порядочность;
- отказывать в помощи;
- лениться.
Сегодня высок риск увлечься своими планами и потерять контроль над своими эмоциями и финансами, поэтому периодически стоит притормаживать и хотя бы пытаться трезво оценивать обстоятельства и свои силы.
- Гороскоп на 5 декабря 2021: Овен
- Гороскоп на 5 декабря 2021: Телец
- Гороскоп на 5 декабря 2021: Близнецы
- Гороскоп на 5 декабря 2021: Рак
- Гороскоп на 5 декабря 2021: Лев
- Гороскоп на 5 декабря 2021: Дева
- Гороскоп на 5 декабря 2021: Весы
- Гороскоп на 5 декабря 2021: Скорпион
- Гороскоп на 5 декабря 2021: Стрелец
- Гороскоп на 5 декабря 2021: Козерог
- Гороскоп на 5 декабря 2021: Водолей
- Гороскоп на 5 декабря 2021: Рыбы
Гороскоп на 5 декабря 2021: Овен
Отличный день для пассивной деятельности: можно анализировать, строить планы, придумывать новые проекты (особенно по работе). А вот практические дела лучше отложить на потом: сегодня на них просто не хватит физических сил.
Гороскоп на 5 декабря 2021: Телец
Лучше всего будут удаваться дела, которые представителям знака по душе. На этом поприще их ждет успех. А всё, что делается из-под палки – обречено на провал, не стоит на это и силы тратить.
Гороскоп на 5 декабря 2021: Близнецы
Из любой дискуссии представители знака сегодня выйдут победителями. Поэтому именно сегодня стоит заниматься презентациями своих проектов и научными диспутами.
А вот с друзьями и членами семьи лучше в споры не вступать: выиграть-то вы выиграете – но обиду на вас затаят. Стоит ли оно того?
Гороскоп на 5 декабря 2021: Рак
Активная деятельность (особенно та, где решения нужно принимать быстро) представителям знака сегодня противопоказана. Если есть хоть малейшая возможность, то день лучше провести в пассивно-умиротворенном состоянии.
Иначе низкий уровень концентрации и внимательности грозит обернуться для вас неправильными решениями и проблемами в будущем.
Гороскоп на 5 декабря 2021: Лев
Представители знака будут сегодня одержимы некой идеей фикс. Смело беритесь за ее реализацию: именно сейчас звезды как никогда благосклонны к вашим проектам.
Гороскоп на 5 декабря 2021: Дева
Хорошо будут удаваться те дела, которые требуют организаторских способностей. Смело берите на себя инициативу и не бойтесь обращаться за помощью: сегодня вам в ней не откажут.
Гороскоп на 5 декабря 2021: Весы
Сегодня представителям знака можно смело побездельничать. Решение рабочих вопросов в эти лунные сутки можно и нужно отложить, а вот общение с семьей и забота о себе – это и есть лучший отдых.
Гороскоп на 5 декабря 2021: Скорпион
Очень удачный день, поэтому не стоит тратить его энергетику на мелкие и маловыгодные дела – лучше приложить силы к чему-то важному и перспективному.
Гороскоп на 5 декабря 2021: Стрелец
Трудоемкая работа в этот день – верный путь к переутомлению. Сегодня стоит копить силы, поэтому от работы и рутинных дел лучше отказаться. И позволить себе наконец-то отдых!
Гороскоп на 5 декабря 2021: Козерог
Лучше всего будет удаваться работа в одиночестве и проекты, где не нужна командная поддержка. Другие люди будут сегодня лишь раздражать и тормозить активных Козерогов.
Гороскоп на 5 декабря 2021: Водолей
Не стоит сегодня решать чужие проблемы – особенно, если вас об этом никто не просит. Лучше заняться своими делами. Особенно, если дела касаются творческих проектов.
Гороскоп на 5 декабря 2021: Рыбы
Отличный день для общения и, особенно, – для обсуждения гениальных "рыбьих" идей. Только не надо расстраиваться, если ваши идеи с ходу не нашли горячей поддержки и не сорвали бурных оваций. Просто окружающим нужно время, чтобы оценить всю красоту задумки.
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