В двадцать третий лунный день гороскоп всех знаков Зодиака предупреждает об опасности: это время провокаций и фатальных перемен.

Гороскоп на 27 ноября 2021 года всем знакам Зодиака в эти двадцать третьи лунные сутки советует быть осторожнее. Ссоры и агрессия в этот день могут обернуться большими неприятностями.

Не стоит планировать что-то заранее: в этот день высока вероятность срыва всего, что было намечено.

В период убывающей Луны в знаке Дева лучше всего заниматься творчеством, саморазвитием, наведением порядка и решением бытовых проблем.

Мы также уже подготовили гороскоп на 28 ноября 2021 для всех знаков Зодиака.

Гороскоп на 27 ноября 2021: Овен

Концентрация у представителей знака сегодня на высоте: этим стоит воспользоваться по максимуму. Главное – не позволять своей раздражительности вмешиваться в ваши разговоры и общение в целом.

А вот романтические планы стоит пересмотреть и отложить.

Гороскоп на 27 ноября 2021: Телец

Многим представителям знака захочется пожаловаться на жизнь или просто пожалеть себя. В малых дозах это даже полезно (небольшая передышка поможет набраться сил), а вот в большом объеме – грозит обернуться неприятностями уже в ваш адрес.

Гороскоп на 27 ноября 2021: Близнецы

Лучше всего провести день дома в кругу семьи или за чтением приятной книги. А вот шумных застолий стоит избегать: высок риск ссор из-за недоразумений.

Гороскоп на 27 ноября 2021: Рак

Сегодня язык особенно крепко нужно держать за зубами. Особенно это касается чужих тайн и сплетен за спиной. Иначе вам очень быстро выставят счет за нелицеприятные высказывания.

Гороскоп на 27 ноября 2021: Лев

На первый план выйдут финансовые вопросы. Отнеситесь к ним хладнокровно и с долей философской критики. Если на что-то не хватает денег – значит, время для покупки просто не пришло.

Гороскоп на 27 ноября 2021: Дева

Сегодня Деву может погубить ее самомнение: представители знака могут исключительно из гордости и из-за преувеличения собственных сил проигнорировать важный совет или подсказку со стороны. Лучше бы Девам поменьше болтать самим – и побольше слушать окружающих.

Гороскоп на 27 ноября 2021: Весы

Сегодня важно не бояться говорить "нет" – иначе представителям знака просто сядут на шею. Причем чем слезливее будут просить – тем более вероятность, что собеседник просто пытается воспользоваться вашей наивностью и добротой.

Гороскоп на 27 ноября 2021: Скорпион

Уединение пойдет сегодня представителям знака только на пользу: поможет разгрузиться и перегрузиться. Если станет одиноко – можно позвать проверенного друга.

После такого "речарджа" появятся силы на новые трудовые свершения – по дому и на работе.

Гороскоп на 27 ноября 2021: Стрелец

Представители знака рискуют потратить день зря – если излишне увлекутся рефлексией и решением бытовых мелочей. Мелочи на то и мелочи – чтобы не тратить на них слишком много сил и времени. Лучше оставить время для отдыха и хорошего сериала.

Гороскоп на 27 ноября 2021: Козерог

Если вовремя не остановиться, то сегодня можно целый день провести, как стрекоза из басни – и в итоге не сделать ничего полезного. Возможно, оно и неплохо: лень и чудачества – это тоже отдых. Но тогда не стоит вечером сетовать, что день прожит зря, и вы ничего не успели.

Гороскоп на 27 ноября 2021: Водолей

Сегодня представителям знака нельзя поддаваться чувству жалости к себе родимому. Лучше вспомните, что уныние – это смертный грех, и займитесь чем-то полезным по дому. Или предложите свою помощь друзьям.

Гороскоп на 27 ноября 2021: Рыбы

Все дела, что скопились за неделю – лучше переделать именно в субботу, пока работоспособность и концентрация внимания на высоте. И лучше не отвлекаться на чужое мнение и решение чужих бед – побудьте немного эгоистом.

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Автор: Диана Беловодская