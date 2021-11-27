Двадцать четвертые лунные сутки выпали на период Гекаты: значит, стоит быть особо внимательным и осторожным.

Гороскоп на 28 ноября 2021 года советует всем знакам Зодиака провести этот двадцать четвертый лунный день активно – но осторожно. Не стоит излишне растрачивать свои силы: энергию лучше поднакопить.

Луна сегодня убывает в знаке Дева, к тому же наступил опасный период Гекаты (это время перед новолунием) – то есть психика и обменные процессы в организме сейчас ослаблены. Поэтому стоит воздержаться от критики, заниматься чем-то размеренным и спокойным.

День подходит для посещения храма, активного отдыха и веселья с друзьями.

Гороскоп на 28 ноября 2021: Овен

Читайте такжеНеудачники декабря: какие знаки Зодиака судьба испытает на прочностьСегодня представители знака могут стать жертвой своего перфекционизма: не стоит пытаться достичь идеала и что-то доказывать начальству – поберегите силы и нервы. Хотя энергия и будет бить через край, нужно только вовремя направлять ее в нужное русло.

Гороскоп на 28 ноября 2021: Телец

Общение с людьми сегодня вряд ли доставит удовольствие: люди будут попадаться не слишком приятные. С этим надо просто смириться и не обращать внимания на всяких неприятных личностей.

Гороскоп на 28 ноября 2021: Близнецы

Главный враг для представителей знака сегодня – их собственная зависть. Она может подтолкнуть на необдуманные траты, которые впоследствии обернуться самоедством и чувством раздражения.

Гороскоп на 28 ноября 2021: Рак

Чтобы день не прошел в бесперспективной погоне за всем и сразу – стоит с самого утра четко определиться с приоритетами, и уже на этой основе строить свои планы. Иначе вечер придется посвятить самокритике и сожалениям о бесполезно проведенных выходных.

Гороскоп на 28 ноября 2021: Лев

Плохой день для решений финансовых и судебных вопросов: не стоит сейчас затевать скандалы и обращаться в суд.

А вот в чем представителям знака будет везти, так это у делах амурных.

Гороскоп на 28 ноября 2021: Дева

Сегодня нельзя поддаваться ревности. Бороться с ней нужно всеми доступными средствами: можно переключиться на генеральную уборку или, например, сходить за покупками.

Гороскоп на 28 ноября 2021: Весы

Для представителей знака это конфликтный день. Поэтому излишки внутренней энергии лучше направить на что-то мирное и созидательное – на зарядку, уборку, готовку чего-то вкусненького для себя любимого.

Гороскоп на 28 ноября 2021: Скорпион

Сегодня представителей знака может посетить отличная, но на первый взгляд излишне рискованная идея. Не стоит сразу от нее отказываться: дело пахнет большими деньгами, и эти деньги стоят риска.

Гороскоп на 28 ноября 2021: Стрелец

Хороший результативный день. Поэтому не стоит растрачивать его энергетику на что-то мелкое – лучше наконец-то завершить один из трудоемких проектов или решить свой самый наболевший вопрос, который давно не дает покоя.

Гороскоп на 28 ноября 2021: Козерог

Сегодня представителям знака захочется с кем-то посоревноваться, что-то доказать окружающим. Если речь не идет об азартных играх – то не стоит давить такие порывы: результаты вас порадуют.

Гороскоп на 28 ноября 2021: Водолей

Любовный гороскоп предупреждает Водолея о неприятностях: сегодня вам могут дать повод для ревности. Но если поддаться этому чувству – то ничем хорошим это не закончится.

Будет сложно держать себя в руках, но лучше побить подушку и уйти поплакаться другу – чем начать выяснять отношения именно в эти лунные сутки.

Гороскоп на 28 ноября 2021: Рыбы

Отличный день для творчества и отдыха. Но заниматься стоит лишь тем, к чему лежит душа. Тогда и день пройдет плодотворно и в радость.

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Автор: Диана Беловодская