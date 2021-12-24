Гороскоп на 25 декабря 2021 года всем знакам Зодиака запрещает врать и обижать окружающих. Это двадцатые первые лунные сутки чистоты и благородства, когда ради цели приходится идти на жертвы. Впрочем, эти жертвы в конечном итоге оказываются оправданными.
Сегодня нужно:
- проявлять благородство;
- наводить порядок;
- заниматься домашними делами и сельскохозяйственными проектами;
- обязательно найти время для отдыха.
Сегодня нельзя:
- врать даже в мелочах;
- ссориться;
- углубляться в самокритику;
- много болтать;
- переутомляться;
- потакать своим капризам.
Луна убывает в знаке Дева – это благоприятное время и для умственного, и для физического труда.
- Гороскоп на 25 декабря 2021: Овен
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Гороскоп на 25 декабря 2021: Овен
Сегодня Овен рискует опустить отличный шанс – если не будет собранным и оптимистичным. Представителям знака следует твердо осознать: сегодня всё зависит только от них самих и от их личных стараний.
Гороскоп на 25 декабря 2021: Телец
У Тельца сегодня будет отлично получаться общаться с другими людьми. Это стоит использовать, если нужно провести переговоры, презентацию или хотя бы поторговаться на елочном базаре.
Гороскоп на 25 декабря 2021: Близнецы
Этот день лучше всего посвятить отдыху и восстановлению сил. Заниматься рабочими вопросами всё равно не получится: из-за рассеянности и усталости Близнецы рискуют наделать ошибок в важных документах.
Гороскоп на 25 декабря 2021: Рак
Вероятны приятные подарки судьбы (неожиданная премия, веселое знакомство или просто комплимент от неожиданного человека). Это поднимет Раку настроение – а заодно и его веру в себя и работоспособность в целом.
Главное – не жадничать и щедро делиться своим отличным настроением с окружающими.
Гороскоп на 25 декабря 2021: Лев
Главное для Льва сегодня – вовремя обратиться за помощью или просто оценкой его действий со стороны. Излишнее самомнение и завышенная оценка своих сил и ресурсов рискуют сыграть с представителями знака злую шутку и погубить их проект.
Гороскоп на 25 декабря 2021: Дева
Деве сегодня стоит быть решительнее: планеты сейчас расположены таким образом, что у представителей знака будет получаться всё, за что они ни возьмутся. Нужно только верить в себя.
Гороскоп на 25 декабря 2021: Весы
Весам сегодня лучше заняться физическим трудом – а голову немного разгрузить. Такой умственный покой пойдет им только на пользу. Но если все же придется поработать головой – то лучше попросить кого-то проверить результаты таких трудов на предмет ошибок.
Гороскоп на 25 декабря 2021: Скорпион
Сегодня полезно проводить переговоры и заручаться поддержкой на будущее: договоренности этого дня пригодятся еще не раз. Так что улыбайтесь и лейте елей в уши!
Гороскоп на 25 декабря 2021: Стрелец
Отличное время для планирования. А вот физическую работу и практические проекты лучше отложить: возможны различные мелкие неурядицы.
Гороскоп на 25 декабря 2021: Козерог
Наилучшие дивиденды принесет командная работа. Поэтому не стоит игнорировать чужие советы и отказываться от помощи.
Гороскоп на 25 декабря 2021: Водолей
Хороший день для практической реализации проектов: представители знака четко понимают, что и как надо делать – поэтому у них всё получается.
Гороскоп на 25 декабря 2021: Рыбы
Реализация того, что задумали представители знака, потребует больше времени и усилий, чем они рассчитывали. Но это не значит, что от этих планов стоит отказываться: в конечном итоге всё получится – просто придется больше потрудиться.
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