25 декабря 2021 – двадцать первые лунные сутки, когда придется чем-то пожертвовать ради достижения цели. Но это полностью оправдает себя.

Гороскоп на 25 декабря 2021 года всем знакам Зодиака запрещает врать и обижать окружающих. Это двадцатые первые лунные сутки чистоты и благородства, когда ради цели приходится идти на жертвы. Впрочем, эти жертвы в конечном итоге оказываются оправданными.

Сегодня нужно:

проявлять благородство;

наводить порядок;

заниматься домашними делами и сельскохозяйственными проектами;

обязательно найти время для отдыха.

Сегодня нельзя:

врать даже в мелочах;

ссориться;

углубляться в самокритику;

много болтать;

переутомляться;

потакать своим капризам.

Луна убывает в знаке Дева – это благоприятное время и для умственного, и для физического труда.

Гороскоп на 25 декабря 2021: Овен

Сегодня Овен рискует опустить отличный шанс – если не будет собранным и оптимистичным. Представителям знака следует твердо осознать: сегодня всё зависит только от них самих и от их личных стараний.

Гороскоп на 25 декабря 2021: Телец

У Тельца сегодня будет отлично получаться общаться с другими людьми. Это стоит использовать, если нужно провести переговоры, презентацию или хотя бы поторговаться на елочном базаре.

Гороскоп на 25 декабря 2021: Близнецы

Этот день лучше всего посвятить отдыху и восстановлению сил. Заниматься рабочими вопросами всё равно не получится: из-за рассеянности и усталости Близнецы рискуют наделать ошибок в важных документах.

Гороскоп на 25 декабря 2021: Рак

Вероятны приятные подарки судьбы (неожиданная премия, веселое знакомство или просто комплимент от неожиданного человека). Это поднимет Раку настроение – а заодно и его веру в себя и работоспособность в целом.

Главное – не жадничать и щедро делиться своим отличным настроением с окружающими.

Гороскоп на 25 декабря 2021: Лев

Главное для Льва сегодня – вовремя обратиться за помощью или просто оценкой его действий со стороны. Излишнее самомнение и завышенная оценка своих сил и ресурсов рискуют сыграть с представителями знака злую шутку и погубить их проект.

Гороскоп на 25 декабря 2021: Дева

Деве сегодня стоит быть решительнее: планеты сейчас расположены таким образом, что у представителей знака будет получаться всё, за что они ни возьмутся. Нужно только верить в себя.

Гороскоп на 25 декабря 2021: Весы

Весам сегодня лучше заняться физическим трудом – а голову немного разгрузить. Такой умственный покой пойдет им только на пользу. Но если все же придется поработать головой – то лучше попросить кого-то проверить результаты таких трудов на предмет ошибок.

Гороскоп на 25 декабря 2021: Скорпион

Сегодня полезно проводить переговоры и заручаться поддержкой на будущее: договоренности этого дня пригодятся еще не раз. Так что улыбайтесь и лейте елей в уши!

Гороскоп на 25 декабря 2021: Стрелец

Отличное время для планирования. А вот физическую работу и практические проекты лучше отложить: возможны различные мелкие неурядицы.

Гороскоп на 25 декабря 2021: Козерог

Наилучшие дивиденды принесет командная работа. Поэтому не стоит игнорировать чужие советы и отказываться от помощи.

Гороскоп на 25 декабря 2021: Водолей

Хороший день для практической реализации проектов: представители знака четко понимают, что и как надо делать – поэтому у них всё получается.

Гороскоп на 25 декабря 2021: Рыбы

Реализация того, что задумали представители знака, потребует больше времени и усилий, чем они рассчитывали. Но это не значит, что от этих планов стоит отказываться: в конечном итоге всё получится – просто придется больше потрудиться.

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