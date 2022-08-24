Узнайте, что ждет в этот день именно ваш знак Зодиака.

Астрологи составили прогноз на 25 августа 2022 года для всех знаков Зодиака. Для кого этот день будет благоприятный - читайте далее.

Овен

Четверг сулит Овнам невероятную удачу в любовных делах. В отношениях с партнером вы можете выйти на новый уровень.

Телец

А вот Тельцам повезет в карьерном плане. Астрологи советуют вам не бояться рисковать, а также можете начать инвестировать.

Близнецы

Близнецам стоит обратить внимание на свое здоровье. В этот день есть риск получить травму.

Рак

Вы можете попасть в эпицентр скандала. Поэтому в этот день вам лучше держаться подальше от сплетен и заговоров.

Лев

Для Львов этот день пройдет максимально удачно и спокойно. Проведите вечер в компании друзей и повеселитесь от души.

Дева

К Девам неожиданно могут нагрянуть гости. Будьте готовы к посиделкам с близкими людьми.

Весы

Первая половина дня для Весов пройдет в усиленном темпе, их ждет много работы. А во второй половине дня вы сможете отдохнуть и насладиться жизнью.

Скорпион

В четверг вам лучше отказаться от разного рода авантюр, чтобы не попасть в неприятную историю.

Стрелец

Вы можете встретить человека из прошлого, с которым у вас снова вспыхнут чувства. Хорошо подумайте перед тем, как принимать какие-то любовные решения.

Козерог

День будет удачным, если вы посвятите его себе, своему физическому и ментальному здоровью. Например, можете сходить в СПА.

Водолей

В этот день вам не избежать конфликтов на работе. Начальство может быть недовольно тем, как вы выполняете свои обязанности.

Рыбы

Мечтательные Рыбы завтра могут окунуться в настоящую сказку, а подарит вам ее неожиданный человек.

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