Астрологи составили прогноз на 25 августа 2022 года для всех знаков Зодиака. Для кого этот день будет благоприятный - читайте далее.
Овен
Четверг сулит Овнам невероятную удачу в любовных делах. В отношениях с партнером вы можете выйти на новый уровень.
Телец
А вот Тельцам повезет в карьерном плане. Астрологи советуют вам не бояться рисковать, а также можете начать инвестировать.
Близнецы
Близнецам стоит обратить внимание на свое здоровье. В этот день есть риск получить травму.
Рак
Вы можете попасть в эпицентр скандала. Поэтому в этот день вам лучше держаться подальше от сплетен и заговоров.
Лев
Для Львов этот день пройдет максимально удачно и спокойно. Проведите вечер в компании друзей и повеселитесь от души.
Дева
К Девам неожиданно могут нагрянуть гости. Будьте готовы к посиделкам с близкими людьми.
Весы
Первая половина дня для Весов пройдет в усиленном темпе, их ждет много работы. А во второй половине дня вы сможете отдохнуть и насладиться жизнью.
Скорпион
В четверг вам лучше отказаться от разного рода авантюр, чтобы не попасть в неприятную историю.
Стрелец
Вы можете встретить человека из прошлого, с которым у вас снова вспыхнут чувства. Хорошо подумайте перед тем, как принимать какие-то любовные решения.
Козерог
День будет удачным, если вы посвятите его себе, своему физическому и ментальному здоровью. Например, можете сходить в СПА.
Водолей
В этот день вам не избежать конфликтов на работе. Начальство может быть недовольно тем, как вы выполняете свои обязанности.
Рыбы
Мечтательные Рыбы завтра могут окунуться в настоящую сказку, а подарит вам ее неожиданный человек.