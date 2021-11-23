Больше всего повезет трем знакам Зодиака.

Астрологи составили гороскоп для трех знаков Зодиака на 2022 год. Именно их жизнь по сравнению с другими кардинально изменится.

Рак

Одинокие Раки могут встретить свою вторую половинку, с которой захотят провести остаток жизни. А вот семейным Ракам может повезти меньше. Они могут столкнуться с предательством любимого человека. Зная, что вы принимаете все близко к сердцу, астрологи советуют вам не замыкаться в себе. Если очень хочется, то можете выехать в лес и покричать. Главное, не таите в себе обиды, ведь так вам будет еще сложнее склеить разбитое сердце.

Весы

Судьба поставит вас перед сложным выбором - карьера или личная жизнь. Дальнейшая ваша жизнь будет зависеть только от того, какое решение вы примите. Напишите на листочке все "плюсы" и "минусы", определите, что вам действительно важно на данном этапе и начинайте усиленно работать в этом направлении.

Что касается работы, то вам нужно максимально сосредоточиться, чтобы достичь результатов. 2022 год не будет для вас легким, ведь вам придется все силы и все время отдать карьере. А вот в личной жизни все будет намного легче. Вы можете встретить свою судьбу и даже вступить в официальные отношения.

Напомним, трех знаков Зодиака ждут кардинальные перемены в декабре.

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Автор: Диана Могилевич