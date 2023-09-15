Астрологи советуют Тельцам готовиться к переменам.

Астрологи составили гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 сентября. Овны могут одолеть всех своих врагов, а Весам очень повезет на работе. Что звезды сулят другим знакам Зодиака - читайте ниже.

Овен

Готовьтесь побеждать, удача будет на вашей стороне. В этот день вам под силу одолеть любого врага, поэтому смело вступайте в бой. Не бойтесь, у вас все получится.

Телец

Астрологи советуют Тельцам готовиться к переменам. Вам стоит решиться на глобальные свершения и не стараться прятаться в чьей-то тени. Если же вы продолжите отсиживаться в углу, вас ждут проблемы.

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Близнецы

16 сентября Близнецам придется сделать непростой выбор. Возможно, вам нужно пожертвовать чем-то важным. Постарайтесь принять правильное решение и прислушайтесь к советам друзей.

Рак

В субботу Раки порадуются своему везению. Однако не стоит им злоупотреблять. Помните о том, что судьба не сможет быть к вам благосклонной постоянно.

Лев

Львы насладятся обществом приятного человека. Возможно, им окажется новый знакомый, с которым вас сведет случай. У этих отношений точно будет потенциал!

Дева

Астрологи советуют Девам не привлекать к себе внимание. Вы рискуете вляпаться в унизительную ситуацию, из-за которой сильно огорчитесь. Оставайтесь дома и погрузитесь в рутину.

Весы

Весам повезет на работе. У вас есть все шансы на повышение и карьерный рост. Однако не стоит слишком этим хвастаться, враги не дремлют.

Скорпион

16 сентября Скорпионы могут решиться на путешествие. Приключения помогут вам взбодриться и набраться сил. Не отказывайте себе в этом удовольствии и не жалейте денег.

Стрелец

Астрологи советуют Стрельцам уделить внимание своей второй половинке. Не думайте о плохом, начните строить планы и не бойтесь мечтать. Озвучьте то, что давно хотели сказать.

Козерог

Козерогам стоит приложить максимум усилий, у вас появится возможность решить давнюю проблему. Однако если вы будете бездействовать и уповать на чью-то помощь - чуда не случится. Вы - кузнец своего счастья, пришло время это понять.

Водолей

В субботу Водолеям стоит уделить время своим увлечениям. Поставьте свои приоритеты выше остальных и не стыдитесь того, что цените свои интересы. Просто делайте то, что вам нравится.

Рыбы

Рыбам стоит проявить доброту. Постарайтесь не злиться из-за пустяков и не обижать тех, кто этого не заслуживает. Проявите свои лучшие качества, а негатив лучше гнать прочь.

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