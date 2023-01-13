Узнайте, что ждет ваш знак Зодиака в этот день.

Астрологи составили гороскоп на 14 января для всех знаков Зодиака. У некоторых представителей астрологического мира этот день будет веселым, а некоторым придется горько плакать.

Овен

Овнам суббота подарит возможность отдохнуть и провести время в кругу семьи. Звезды советуют не давать громких обещаний.

Телец

Тельцам необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими, коллегами или подчиненными. У них будет много поводов для стресса.

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Близнецы

В целом день благоприятный для начинаний, планирования ближайшего будущего и подписания документов.

Рак

Ракам этот день принесет любовные приключения, свидания, знакомства. Некоторые будут плакать из-за неразделенной любви.

Лев

В этот день могут быть споры, ссоры, выяснения отношений. Настроение у Львов будет угнетенное и подавленное.

Дева

Девам могут сделать приятный подарок. Это не обязательно будет что-то романтическое. Например, о них могут позаботиться друзья или коллеги.

Весы

Весам придется делать сложный выбор, связанный с профессиональной деятельностью. Звезды советуют прислушиваться к себе.

Скорпион

Скорпионам не стоит проявлять излишней инициативности в этот день. Астрологи говорят, что лучше "не высовываться".

Стрелец

Стрельцам звезды советуют проявить ответственность в вопросах с деньгами. Не стоит совершать импульсивных покупок.

Козерог

В этот день Козероги могут спешить, опаздывать, срывать дедлайны. Судьба подарит им немало испытаний.

Водолей

Водолеям сегодня нужно хорошенько выспаться, отдохнуть набраться сил и энергии перед новой рабочей неделей.

Рыбы

14 января к Рыбам могут проявить интерес представители противоположного пола. Не стоит их отталкивать.

Напомним, нумеролог назвала знаки Зодиака, у которых начнется "черная" полоса в пятницу, 13-го.

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