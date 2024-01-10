Эзотерики составили свои предсказания на 11 января 2024 года для всех знаков Зодиака. Что ждет вас – читайте дальше.
Овен
Вы окажетесь в ситуации, где не сможете ничего сделать, а ваши недоброжелатели станут более активными. Так что будьте осторожными и никому не доверяйте. Только ваша интуиция поможет все решить.
Телец
День будет полон радости и удовольствия от выполненных дел. У вас появится уверенность в себе и будущем. Возможно, откроются новые перспективы.
Близнецы
Близнецов ждут благоприятные перемены. Это может быть повышение по службе или новости от любимого человека. Сегодня все, что будет происходить с вами – не просто так.
Рак
Вам не помешает отдых. Карты советуют остановиться и подумать о собственном будущем. Отмените все планы и насладитесь спокойствием.
Лев
Львы могут иметь конфликт, где нужно будет отстаивать собственную точку зрения. Это может случиться на работе с коллегами или дома. Но не горячитесь и выслушайте сперва оппонента.
Дева
Вы получите важную информацию, которую стоит держать в секрете. Возможно, друзья расскажут секрет, который долго скрывали. Карты советуют выслушать и поблагодарить за доверие.
Весы
Сегодня вам будет важно общение, во время которого вы получите ценные советы. Поэтому позвоните друзьям и настройтесь на долгую беседу. Вам нужно выговориться.
Скорпион
Ваши дела на роботе будут успешными. Но не стоит задирать нос и рассказывать всем про них. Лучше продолжайте работать тихо и результативно.
Стрелец
Карты советуют проявить терпение и максимальную внимательность к делам. Говорите четко и решительно. Однако будьте внимательны и к себе, не слушайте мнение других.
Козерог
Стоит рискнуть и сделать шаг, который раньше казался вам страшным. У вас все получится, лишь поверьте в свои силы. Также не помешает поддержка родных.
Водолей
Теперь вам лучше временно изолировать себя от внешних раздражителей и предотвратить возможные конфликты. Так вы сможете избежать лишних негативных эмоций, которые могут привести к серьезным последствиям.
Рыбы
Уже совсем скоро у вас будет возможность воплотить свои планы в жизнь. Будьте готовы приложить усилия и желание, чтобы все сложилось так, как нужно. Попросите помощи у друзей и семьи.