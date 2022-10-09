Узнайте, какой астрологический прогноз эксперты составили для всех знаков Зодиака.

Для кого из знаков Зодиака 10 октября станет удачным, а кому принесет нервные и волнительные моменты - узнайте в гороскопе для всех знаков.

Овен

Астрологи советуют уроженцам данного знака Зодиака в этот день все же взяться за не очень приятные вопросы, которые те долго откладывали.

Телец

Представителей этого знака Зодиака ждут большие деньги. Вам могут сделать заманчивое предложение, в результате которого вы получите крупный ценник.

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Близнецы

Этим представителям также будет везти в финансовом плане. Речь идет о приходе нового источника дохода, который позволит вывести свою жизнь на новый уровень. Не упустите хороший шанс!

Рак

А вот этим людям повезет не так, как Тельцам или Близнецам. Они могут заболеть. Ощущение простуды может сопровождать вас на протяжении всего дня.

Лев

В этот день вы столкнетесь с трудностями в работе и откровенным недовольством со стороны вашего руководства. Возможно, получите выговор или даже увольнение.

Дева

Вашу работу могут критиковать. Звезды советуют не придавать значения тем, кто пытается просто вас захейтить. Лучше спросите мнение третьей стороны. А также старайтесь сделать все, чтобы не опустить руки.

Весы

Если на этот день вы планируете какие-то поездки, то их лучше отложить. Лучше всего этот день провести дома и никуда не ходить, поскольку беды могут преследовать вас по пятам в прямом смысле этой фразы.

Скорпион

10 октября у вас будет много домашних забот. Например, вы будете убираться, стирать, гладить, готовить. С одной стороны это поможет отвлечься от мыслей о проблемах, а с другой - существенно утомит вас к вечеру.

Стрелец

Неделя начнется для вас с рутины и множества рабочих задач. Постарайтесь самые сложные и не очень приятные дела сделать в первой половине дня.

Козерог

Этот день пролетит для вас незаметно. Вечером вы сможете встретиться с друзьями и провести с ними время в приятной ламповой атмосфере.

Водолей

Астрологи говорят, что в этот день вам может понадобиться идти в больницу, сдавать какие-то анализы или посещать салон красоты.

Рыбы

Звезды просят уроженцев этого знака не принимать никаких импульсивных решений, и не менять свое решение. Это может негативно сказаться на вашем будущем.

Напомним, названы знаки Зодиака, у которых с понедельника начнется "белая" полоса.

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