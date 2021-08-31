Самое время решить все вопросы.

Астрологи составили гороскоп на 1 сентября 2021 года для всех знаков Зодиака.

Об этом сообщает "1001 гороскоп".

Овен

Сделайте сегодня дома уборку, чтобы завтра день прошел в хорошем настроении.

Телец

Отыщите свой смысл жизни, чтобы не зря ее проживать.

Близнецы

Разберитесь со своими финансовыми проблемами.

Рак

В вас проснется командир, который захочет всеми управлять.

Лев

Посвятите завтрашний день себе.

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Дева

Найдите занятие, которое будет приносить вам удовольствие.

Весы

Пришло время решить все накопившиеся проблемы.

Скорпион

Держите язык за зубами!

Стрелец

Ваше самолюбие может завтра пострадать.

Козерог

Завтра Козерогу лучше не принимать важные, ответственные решения.

Водолей

Завтра Водолей может обнаружить в себе склонность к пуританству.

Рыбы

Не ходите завтра в общественные места.

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Автор: Диана Могилевич