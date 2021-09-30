Не упустите возможности, которые подарит вам судьба.

Астрологи составили гороскоп на 1 октября 2021 года для всех знаков Зодиака.

Об этом сообщает "1001 гороскоп".

Овен

Вам рекомендуется посвятить день своему здоровью - как физическому, так и ментальному.

Телец

Вы завтра будете в роли дипломата, который сможет решить любые вопросы.

Близнецы

День наделяет вас ленью, поэтому не стоит браться за серьезные дела.

Рак

Пришло время отыскать свое место под солнцем и определиться, чего вы хотите в будущем.

Лев

От вас может потребоваться принятие решения в каком-то вопросе.

Дева

Не стройте никаких планов, они могут пойти коту под хвост.

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Весы

Вы можете узнать интересные новости или получить неожиданное предложение.

Скорпион

Благодаря вашей практичности и амбициям вы сможете многого добиться.

Стрелец

Будьте осторожны в своих высказываниях, чтобы не спровоцировать конфликт.

Козерог

Вы завтра будете на коне во многих вопросах.

Водолей

Вам стоит поработать над уверенностью в себе.

Рыбы

Хватит полагаться только на интуицию. Учитесь решать вопросы, руководствуясь еще и логикой.

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Автор: Диана Могилевич