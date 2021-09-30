Астрологи составили гороскоп на 1 октября 2021 года для всех знаков Зодиака.
Об этом сообщает "1001 гороскоп".
Овен
Вам рекомендуется посвятить день своему здоровью - как физическому, так и ментальному.
Телец
Вы завтра будете в роли дипломата, который сможет решить любые вопросы.
Близнецы
День наделяет вас ленью, поэтому не стоит браться за серьезные дела.
Рак
Пришло время отыскать свое место под солнцем и определиться, чего вы хотите в будущем.
Лев
От вас может потребоваться принятие решения в каком-то вопросе.
Дева
Не стройте никаких планов, они могут пойти коту под хвост.
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Весы
Вы можете узнать интересные новости или получить неожиданное предложение.
Скорпион
Благодаря вашей практичности и амбициям вы сможете многого добиться.
Стрелец
Будьте осторожны в своих высказываниях, чтобы не спровоцировать конфликт.
Козерог
Вы завтра будете на коне во многих вопросах.
Водолей
Вам стоит поработать над уверенностью в себе.
Рыбы
Хватит полагаться только на интуицию. Учитесь решать вопросы, руководствуясь еще и логикой.
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