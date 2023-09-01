Скучно в начале осени точно не будет, обещает гороскоп Водолея.

Сентябрь 2023 тихо приоткроет дверь, но потом ворвется в нее, словно стая школьников в столовку. Хлопот будет невпроворот во всех сферах - запасайтесь энергией и терпением, советует гороскоп на месяц для Водолея.

Гороскоп карьеры на сентябрь 2023

Этот месяц на работе у Водолеев будет похож на катание на американских горках. Хотя месяц начнется позитивно, но работать придется очень много, чтобы реализовать амбиции, а прогресс, увы, будет медленным. Будьте готовы к тому, что вы столкнетесь с некоторым противодействием на работе.

Водолеям-бизнесменам гороскоп на месяц советует в начале сентября экономить, так как ожидаются некоторые потери.

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Гороскоп любви на сентябрь 2023

У семейных Водолеев месяц будет не из лучших. Звезды советуют быть осторожными в высказываниях, а лучше всего дать некоторую свободу действий партнеру и какое-то время соблюдать дистанцию, чтобы уменьшить трения с ним.

Холостые Водолеи в сентябре могут чувствовать себя одинокими и расстроенными - вам следует приложить максимум усилий, чтобы вернуть себе позитивный настрой. Влюбленным гороскоп советует не возлагать на своих партнеров каких-то неоправданных надежд, уважайте мнение и прислушивайтесь к предложениям своей половинки.

Гороскоп здоровья на сентябрь 2023

В начале осени Водолеев могут беспокоить боли в суставах, которые в течение месяца будут усиливаться. Поэтому с этой проблемой лучше сразу же обратиться к врачу. Также следует придерживаться здорового питания и уделить внимание физическим упражнениям.

Ранее мы публиковали лунный календарь на сентябрь 2023 с благоприятными и неблагоприятными датами.

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