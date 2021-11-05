Звезды в этом месяце советуют Весам больше наблюдать и анализировать.

Представителям воздушного знака придется раскрыть в себе невероятный потенциал управления событиями, чтобы не разорваться на части. И работа, и личная жизнь, и семья будут требовать вашего внимания и участия. Звезды рекомендуют остановиться и понаблюдать - возможно, вы совершаете много лишних действий и тратите время впустую.

Гороскоп карьеры на ноябрь 2021

Первая половина месяца лучше всего подходит для анализа и планирования. Наиболее успешно сложится ситуация у Весов, которые работают в сфере анализа и расчетов или занимают руководящую должность среднего звена. Если вы давно планировали открыть свой бизнес - не медлите. Практичность и хорошая интуиция помогут это сделать.

С 11 по 19 ноября вам стоит прислушиваться к коллегам. Они могут как оказать поддержку, так и испортить ваши планы. Не спешите вступать в конфликты - просто разделите людей на "своих" и "чужих". Эта тактика сыграет вам на руку в будущем. В период с 22 ноября и до конца месяца ваш авторитет в глазах сотрудников и начальства возрастет.

Общая финансовая ситуация месяца будет непростой - некоторые представители знака могут оказаться на грани разорения. Пересмотрите свой бюджет и научитесь планировать так, чтобы траты не опустошили ваш кошелек.

Гороскоп любви на ноябрь 2021

Одинокие Весы в первые две недели месяца получат возможность новых интересных знакомств. Вы услышите множество предложений о совместных поездках или посиделках, останется лишь сделать выбор. Потом будет период затишья плоть до 22 ноября, но кандидат на звание "героя вашего романа" окажется человеком, которого вы давно знаете.

Читайте такжеПоследнее новолуние в ноябре 2021: во сколько наступит, запреты и советы астрологовВесы, которые уже состоят в отношениях или даже обзавелись семьей, могут вдоволь насладиться семейным уютом. Встречи с родственниками и друзьями благоприятно скажутся на вашем эмоциональном состоянии и в лучшую сторону изменят материальное положение.

Супружеские взаимоотношения будут стоять на паузе до 23 ноября, а затем получат получат новую порцию огня. Все прежние ссоры покажутся нелепостью. Для многих представителей знака эта осень расставит всё по своим местам и даст уверенность в будущем.

Гороскоп здоровья на ноябрь 2021

С 1 по 9 ноября вы будете чувствовать себя просто замечательно, поэтому можете смело заниматься спортом или пробовать новые виды экстремального отдыха, если хочется. Астрологи говорят, что если у вас есть какие-то заболевания, в этот период они пройдут.

Во второй декаде месяца Венера будет расположена негативно по отношению к вам, поэтому лучше не посещать парикмахерские и ничего не менять во внешности. Если возникли проблемы с кожей - пересмотрите свое питание.

С 21 по 30 октября Весам нужно заботиться о своем организме. Пейте больше жидкости, гуляйте на свежем воздухе, избавьтесь от вредных привычек. Попробуйте записаться в бассейн - это укрепит иммунитет.

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Автор: Кристина Кащавцева