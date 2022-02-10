Звезды утверждают, что Рыбам в этом месяце нужно быть предельно внимательными и сдержанными.

Последний месяц зимы готовит водному знаку большое количество испытаний. Если вы будете сильными и стойкими - к концу февраля получите вознаграждение. Особенно внимательно стоит относиться к здоровью - если вы часто болеете, то в этом месяце есть шансы изменить ситуацию.

Ранее мы рассказывали, что обещает гороскоп для Водолея на февраль 2022.

Гороскоп карьеры на февраль 2022

Начало месяца - неблагоприятный период для Рыб. Лучшее, что вы можете сделать - взять отпуск или больничный, ведь состояние здоровья не позволит полностью окунуться в работу. Отдыхать лучше в одиночестве, чтобы поступки и слова других людей не мешали вашему восстановлению.

Также возможны конфликты с начальством или коллегами - вас могут обвинить во всех смертных грехах. Главное - не поддаваться на провокации и не идти на открытый конфликт. Берегите нервы и переждите неспокойный период - в конце месяца ситуация наладится.

Астрологи категорически не рекомендуют в первой половине февраля заключать крупные финансовые сделки или менять работу. Начало месяца не особо удачное - Вселенная испытывает вас на прочность. Сохраняйте спокойствие и упрямо двигайтесь к цели, чтобы в итоге обрести желанное финансовое благополучие.

Гороскоп любви на февраль 2022

Одинокие представители знака имеют все шансы познакомиться с интересным человеком. Скорее всего, это даже будет ваш давний знакомый, на которого раньше вы не обращали внимания. Наблюдайте за ситуацией - февраль благоприятен для начала бурного романа.

Рыбы, у которых есть отношения, должны следить за собой. То, как будет развиваться ваш союз, полностью зависит от вас. Научитесь считаться с мнением другого человека, не навязывать свое и не конфликтовать, тогда обретете счастье.

Читайте такжеНарушают правила: астрологи назвали самые необузданные знаки ЗодиакаСемейные Рыбы рискуют погрязнуть в спорах и разногласиях с родственниками - всему виной разница мышления поколений. Постарайтесь найти компромисс и не обвинять любимых - помните, что вы тоже иногда бываете слишком самоуверенны.

Гороскоп здоровья на февраль 2022

Состояние иммунитета в этом месяце оставляет желать лучшего, поэтому направьте свою энергию на его укрепление. Опасайтесь обострения хронических заболеваний, следите за рационом и чаще бывайте на свежем воздухе.

При возникновении первых симптомов болезни сразу обращайтесь к врачу. Скорее всего, ваше состояние - результат переутомления на работе и повышенной тревожности. Не запускайте болезнь, иначе потом вам будет трудно от нее избавиться.

Те Рыбы, которые стремятся похудеть, получают бонус от Вселенной - февраль даст вам множество возможностей для того, чтобы привести себя в порядок. Выбирайте кардио или ежедневную гимнастику, а также регулярные прогулки. Такой подход будет гораздо эффективнее, чем тяжелые, но редкие тренировки.

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