Есть украинцы, которые готовы жизнь отдать за свою страну! Война в Украине показала их истинное лицо.

Полномасштабная война, развязанная Россией в Украине, по-разному повлияла на каждого человека и заставила продемонстрировать истинное лицо многих украинцев. Кто-то готов самоотверженно сражаться с врагом, смотря оккупанту в глаза, кто-то не покладая рук трудится в тылу ради развития экономики родины, а кто-то ищет пути, как убежать как можно дальше и покинуть страну в трудные минуты - каждому свое, как говорится.

Астрологи же решили спросить мнения звезд и назвали свою версию самых патриотических знаков Зодиака.

Телец

Суровые и молчаливые патриоты, которые не разбрасываются громкими словами, не ставят патриотические аватарки и не набивают тату с гербом Украины. Для них патриотизм - это действия, а не пиар. Сделать вклад в благотворительный фонд, стать донором крови, а то и даже отдать жизнь за Родину - это про них!

Рак

Проявляют свою любовь к Украине с оружием в руках, но значительно сильнее Джавелин или Байрактар. Их оружие - знание! Таким образом они делают просвета среди населения, ежедневно подают правильный пример для подражания.

Весы

Активно вступают в интернет-войска, а затем занимаются блокированием вражеских сайтов, передают информацию о передвижении российских оккупантов и объясняют, почему принцип "какая разница" вреден и опасен для Украины.

Скорпион

Обычно у них чувства патриотизма ограничивается порогом собственного дома: за свое они готовы бороться до конца. И все же, в отдельных случаях могут взять в руки оружие и встать на защиту как соседей, так и страны в целом.

Ранее астрологи назвали три знака Зодиака, которые уже летом могут вернуться в Украину несмотря на то, что война все еще продолжается.

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