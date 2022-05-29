В этот список попали только три знака Зодиака.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые уже летом могут вернуться в Украину, несмотря на то, что война все еще продолжается.

Скорпион

Скорпионам сложнее всего покидать свои дома, так как они являются главными патриотами своей страны. Это те люди, которые смело идут защищать свою страну от врагов и борются за ее свободу. В бою они достаточно серьезные противники, всю свою злость направляют в нужное русло ради победы. В июне они уже могут вернуться домой и вновь встать на защиту Родины.

Весы

Весы - это очень справедливый знак Зодиака, который никогда не простит России нападение на Украину. Они будут бороться за свое до последней капли крови, и таки выстоят и победят. Они могли уехать из Украины в первые дни полномасштабного вторжения из-за всеобщей паники, но они обязательно вернуться, чтобы восстановить справедливость.

Телец

Те Тельцы, которым пришлось покинуть родной дом, очень переживают по этому поводу. Они не привыкли бежать, прятаться и спасаться. Это упрямый знак Зодиака, которого ничто не сломает и не напугает. Они очень ценят комфорт, а поэтому будут бороться за него до конца. В июне они уже смогут вернуться домой, чтобы наладить свой ритм жизни и ощутить домашнее тепло.

Напомним, новолуние в Близнецах 30 мая изменит судьбу трех знаков Зодиака.

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