Мало кто знает, но от того, как вы храните веники, зависит ваше будущее и настоящее.

Наши бабушки знали, что веник - это не просто приспособление для уборки дома. Они верили, что предмет с перевязанными прутьями может привлечь счастье в семью или накликать беду. УНИАН выяснил, как и где хранить веники, чтобы жить благополучно.

Где нельзя ставить веник - главные запреты

Существует несколько мест, куда ни в коем случае нельзя ставить веник, иначе вы окажетесь в эпицентре горя.

За дверью

Многие народные приметы объясняют, почему нельзя ставить веник стоя за закрытой дверью. Считается, что таким образом счастье проходит мимо вас, а зло, наоборот, входит в дом. То же самое касается и открытых дверей - негативу легче попасть в жилище.

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В ванной комнате или туалете

Помещение, где человек приводит себя в порядок и очищает тело от грязи, не должно быть местом для хранения веника. Если вы нарушите этот запрет, весь мусор (в том числе - энергетический), скопившийся на венике, перейдет на вас.

На крыше

Издавна люди верили, что крыша защищает дом от зла и неприятностей, поэтому там не должно быть никакого хлама. Также нельзя оставлять там и веники, иначе он "выметет" счастье и любовь из семьи, и оставит вас без защиты.

Дополнительно не рекомендуется размещать веник в гостинной или на кухне - это приведет к ссорам и конфликтам в семье. Между супругами могут возникнуть разногласия, которые ничем хорошим не закончатся.

Где можно хранить веник - лучшие места

Каждая хозяйка должна знать, как правильно хранить веник в доме, чтобы обрести счастье и благополучие. Наиболее удачное место для такого неоднозначного предмета - кладовка или коридор. Желательно сделать какую-нибудь нишу, где получится удобно хранить швабры, веники, тряпки и другие приспособления для уборки. Не забывайте регулярно мыть веник - так у вас получится очистить его не только от физической, но и от энергетической грязи.

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