Что приготовил восточный гороскоп на июль каждому из нас и как сложится ваша жизнь в этом месяце - узнайте в материале УНИАН.

Специалисты по фен-шуй говорят, что символ июля 2022 года по восточному гороскопу - Деревянная Коза. Это животное обладает творческой и сентиментальной энергией, умеет подстраиваться под любые события. УНИАН расскажет, кому из нас в этом месяце повезет, а кто останется у разбитого корыта.

Ранее нами были названы знаки Зодиака, которые разбогатеют в июле 2022.

Какая стихия у Козы и характеристика животного

Деревянная Коза - один из самых чувствительных представителей восточного гороскопа. Сил ей придает стихия огня, даруя животному уверенность в себе и в своих силах. Так она движется по жизни всё время, но бывают моменты, когда Коза поддается апатии, теряет "почву под ногами" и начинает сомневаться в правильности своих решений.

Астрологи говорят, что июль 2022 года - месяц трансформаций, когда люди начнут резко и быстро менять свою жизнь. Вариантов развития событий будет только два - или принять всё, как есть, или начать действовать и двигаться к переменам. Деревянная Коза, как покровитель месяца, поможет многим людям посмотреть на свою жизнь с другой стороны и найти правильные пути для самореализации.

Восточный гороскоп на июль и прогнозы астрологов

Те, кто родился в год Тигра, Петуха или Козы, в июле почувствуют себя на пике блаженства. Самыми успешными, счастливыми и богатыми окажутся именно они - получившие тысячу и одну возможность от Вселенной. Для того, чтобы воспользоваться шансами и изменить свою жизнь к лучшему, нужно будет отказаться от принципов и быть лояльными к новшествам.

Кролик, Свинья и Лошадь - друзья Козы, поэтому людям этих знаков рекомендуется как можно меньше сидеть дома. Общайтесь, знакомьтесь, старайтесь окружать себя интересными собеседниками - велики шансы обрасти нужными связями и наладить личную жизнь. Также можно возобновить общение с давними приятелями, если не общались много лет.

Крыса и Дракон окажутся в рискованной ситуации из-за неконтролируемых трат. Заработок ваш будет меньше, чем хотелось бы, поэтому эксперты советуют научиться экономить деньги. Если этого не сделать, то рискуете обрести много проблем со здоровьем из-за переживаний о финансах.

Нельзя назвать везунчиками и тех, кто родился в год Быка или Змеи - множество препятствий на вашем пути не дадут реализовать задуманное. Помните о том, что "палки в колеса" - это не проблема, а возможность посмотреть на свою жизнь под другим углом. Старайтесь менять тактику, а не расстраиваться, тогда мечты сбудутся.

Собаки и Обезьяны проведут июль под грифом стабильности и могут погрязнуть в бытовой рутине. Им советуют полностью погрузиться в домашние хлопоты - сделать ремонт, перестановку или начать готовиться к зиме. Также оптимально и заняться здоровьем - посетите врача, если вас что-то беспокоит.

Самыми благоприятными днями в июле астрологи назвали 2, 13, 25 и 29 число - постарайтесь в эти даты быть особенно внимательными к знакам судьбы.

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