В список попали Львы, Девы и Весы.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представители которых рискуют разорвать отношения с любимыми на этой неделе до 4 сентября.

В список попали Львы, Девы и Весы.

Лев

Львы не смогут избежать ссор и конфликтов с близкими людьми. Единственное, что они смогут сделать, так это то, что у них получится хоть как-то сгладить ситуацию и не допустить серьезных последствий. Но это будет зависеть от их реакции и решений. Так что, звезды советуют сдерживаться, стараться абстрагироваться.

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Дева

Девы в этот период могут встретить недоброжелательных людей, довериться им и потом очень сильно пожалеть. Также есть риск испортить отношения с любимыми по глупости. В основном всему виной может стать бытовуха, рутина будет сводить их с ума. Важно переждать этот сложный период.

Весы

У Весов большой риск испортить себе жизнь внезапными и импульсивными решениями. Возможны разрывы и расставания, которых можно было бы и избежать. Но, судя по всему, в эти дни Весы будут настроены на волну перемен. Вот только они не сулят ничего хорошего.

Ранее астрологи назвали три самых скандальных знака Зодиака.

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