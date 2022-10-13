Представители этих знаков столкнутся с неприятностями в делах.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представители которых могут подпортить себе финансовое положение до конца текущей недели – 16 октября.

Речь идет о трех знаках Зодиака. Люди, рожденные под ними, столкнутся с неприятностями в делах.

Эти знаки Зодиака скоро обеднеют

Тельцы в указанный период рискуют погрузиться в себя и потерять уверенность. Это в свою очередь приведет к потере удачи в рабочих делах. Астрологи рекомендуют пока не заниматься самоанализом и тем более не критиковать себя.

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В ближайшие дни может сильно не повезти Ракам. Представителям этого знака напомнят о себе их прошлые финансовые ошибки. Чтобы избежать сильных последствий, важно взять себя в руки и не пасовать перед теми или иными трудностями на пути.

Подпортить себе жизнь с финансовой точки зрения очень сильно на днях рискуют Водолеи. Особенно те, которые позволят взять себя в заложники в это время навязчивым мыслям, страхам и комплексам.

Ранее астрологи назвали три знака Зодиака, представители которых обретут успех до конца года.

Также астрологи назвали самые нежных мужчин по знаку Зодиака.

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