Рожденные под этими знаками люди рискуют потерять источники дохода.

Астрологи назвали знаки Зодиака, которые могут столкнуться с проблемами с деньгами до конца текущей недели, а именно до 15 января.

Речь идет о трех знаках Зодиака. Рожденные под этими знаками люди рискуют потерять источники дохода.

Знаки Зодиака, которые скоро разорятся

Отвернуться удача к концу текущей недели может от Близнецов. Астрологи советуют им все самые важные финансовые дела закончить до пятницы. Чтобы еще больше не усугубить ситуацию, Близнецам нужно как можно скорее избавиться от излишней доверчивости, не давать в долг малознакомым людям, не подписывать, не глядя, важные бумаги и тому подобное.

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Нелегко с делами в указанный период будет Ракам. Выбраться из финансовой ямы у них вряд ли получится, а вот не закопать себя еще больше - вполне возможно. Для этого им пора заняться планированием расходов и быть предельно осторожными при совершении покупок.

Источником больших финансовых проблем на текущей неделе для Львов могут стать незавершенные дела из-за их привычки прокрастинировать. Также не исключены проблемы со здоровьем, которые могут выбить Львов из привычной колеи.

Ранее астрологи назвали два знака Зодиака, которые встретят любовь в конце января 2023-го.

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