Повезет лишь представителям двух знаков Зодиака.

Тарологи рассказали, кому новая неделя (с 11 по 17 сентября) готовит очень щедрый подарок. Представители этих знаков Зодиака будут пищать от восторга, ведь они явно не ждут настолько хороших событий. Кому повезет - читайте ниже.

Близнецы

Невероятное везение ждет Близнецов. Они получат от судьбы подарок - шанс решить все проблемы одним щелчком пальца. Это станет вашей наградой за страдания и сложности, которые вы смиренно терпели в прошлом.

Постарайтесь "выжать" из этой возможности все, что можно. Не бойтесь показаться наглецами, просите обо всем, в чем нуждаетесь. Едва ли вы получите отказ, ведь удача на вашей стороне.

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Водолей

Тарологи считают, что Водолеям стоит рискнуть. Вы сможете очень преуспеть во многих сферах, но для это придется решиться на первый шаг. Не ждите, что судьба вам даст толчок. Вам нужно начать действовать без чьей-то помощи.

Лишь тогда вы получите подарок, который припасла для вас судьба. Награда ждет тех, кто доверяет своей интуиции и всегда верит в чудо, не забывайте об этом. Старайтесь не думать о негативе, он лишь "спугнет" удачу.

Напомним, ранее стало известно, какие знаки Зодиака настигнет полоса неудач. Осень принесет им немало проблем, жизнь даст трещину.

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