Представители одного знака редко зацикливаются на событиях, которые произошли в их жизни, отметила астролог.

Среди 12 знаков Зодиака три – Рыбы, Водолеи и Близнецы, имеют плохую память.

Девичья память Рыб связана с тем, что они большую часть времени мечтают о том, чего им не хватает, и не запоминают то, что для них имеет меньшее значение, пишет tsn.ua, ссылаясь на сведения астролога Людмилы Булгаковой.

По ее словам, Водолеи, которые считаются наиболее креативными среди зодиакальных представителей, могут не запомнить что-то бытовое, если находятся под влиянием творческой идеи.

Астролог добавила, что Близнецов считают очень легкомысленными, и они очень редко зацикливаются на каких-то даже значимых событиях собственной жизни.

Читайте такжеПридется повертеться как белка в колесе: астролог составила гороскоп на неделю для всех"….все время стремятся вперед и вверх, поэтому прошедшие события уже не имеют для них значения, а следовательно и зацикливаться на них не имеет никакого смысла – во всяком случае, именно так они и считают. Нет, конечно, если напомнить им о них, они все же вспомнят, но буквально через пять минут забудут снова", – отметила эксперт.

Ранее Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, у которых на первом месте не карьера, а семьи. Астролог отметила, что Рыбы могут отдать предпочтение семейной жизни, если их вторая половинка будет в состоянии обеспечить высокий уровень жизни.

Справка УНИАН. Рыбами называют людей, которые празднуют день рождения с 21 февраля по 20 марта, Водолеями – тех, кто родился с 20 января по 18 февраля, а Близнецами – рожденных с 22 мая по 21 июня.

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