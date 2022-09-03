В список попали Раки и Девы.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представители которых рискуют наткнуться на массу неудач на следующей неделе – в период с 5 до 11 сентября.

В список попали Раки и Девы.

Рак

Раков на следующей неделе ждут неприятные сюрпризы. Большую часть текущих и накопившихся проблем за последние дни они смогут решить, но это негативно отразится на их общем состоянии. Раки будут чувствовать усталость и испытывать желание закрыться от внешнего мира. Все это в целом сделает неделю сложной и невыносимой. А подобный настрой только увеличит количество проблем и неприятностей.

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Дева

Указанный период для Дев тоже будет весьма сложным. В основном это касается отношений с близкими людьми. Вероятны ссоры и конфликты. Попытки помириться или поговорить по душам, скорее всего, ни к чему хорошему не приведут, а только еще больше обострят ситуацию. Есть риск разрывов и расставаний.

Ранее астрологи назвали знаки Зодиака, представительницы которых смогут жо 11 сентября изменить свою жизнь в лучшую сторону.

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