Эти пары знаков Зодиака абсолютно не совместимы.

Астрологи назвали две пары знаков Зодиака, которые не смогут быть вместе ни при каких обстоятельствах. Лучше им вообще не начинать отношения, чем потом собирать себя по кусочкам.

Лев и Рыбы

Царственный и огненный Лев всегда будет подавлять чувственных Рыб. Этот союз достаточно токсичен, при чем для обоих знаков Зодиака. Львов всегда будет раздражать некая потерянность Рыб, а те будут остро реагировать на настойчивость своего партнера. В любом случае один из них всегда будет жертвой, и, конечно, это не Лев.

Близнецы и Скорпион

В начале отношений и Близнецы, и Скорпионы будут чувствовать себя окрыленными. Но стоит им получше друг друга узнать, как скандалов не избежать. Они буквально будут действовать друг другу на нервы своими недостатками. Это не тот случай, когда принимаешь партнера со всеми его "плюсами" и "минусами". К слову, им сложно будет расстаться, ведь даже негативная энергетика их подпитывает. Они будут ссориться, но не отпустят свою жертву на волю.

Напомним, ранее астрологи назвали самые надежные знаки Зодиака.

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